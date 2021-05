American Art 1961-2001. Opere della collezione Walker Art Center a Palazzo Strozzi

In un percorso che propone le opere di 53 artisti, un’attenzione speciale è data ad alcune figure chiave di questi quarant’anni. Centrale è Andy Warhol, presente con 12 opere tra cui la celebre Sixteen Jackies (1964), dedicata a Jackie Kennedy all’indomani della morte di JFK. Una sezione speciale della mostra è dedicata, invece, al padre della danza contemporanea, Merce Cunningham, la cui ricerca è presentata attraverso grandi installazioni nate dalla collaborazione con Robert Rauschenberg e Jasper Johns.

La grande stagione degli anni Sessanta è testimoniata anche dalle opere di Donald Judd, Robert Morris, Bruce Nauman, John Baldessari. Figure che diventano punti di riferimento per le successive generazioni di artisti che ridefiniscono le nuove possibilità dell’arte. Tra queste emergono la riflessione sulla figura della donna di Cindy Sherman e le appropriazioni dal mondo della pubblicità di Richard Prince e Barbara Kruger. O ancora la denuncia dello stigma dell’AIDS di Felix Gonzalez-Torres o le inquietanti narrazioniposthuman di Matthew Barney. Per l’occasione è presente l’installazione di Cremaster 2 (1999), inedita in Italia, controversa opera dedicata a un assassino che richiese per sé stesso la pena di morte.

Focus speciale di American Art 1961-2001 è, infine, quello dedicato alle più recenti ricerche degli anni Novanta e Duemila. Qui spiccano figure di riferimento per la comunità afroamericana quali Kerry James Marshall e Glenn Ligon o artisti che investigano in modo totalmente originale l’identità americana come Paul McCarthy, Mike Kelley, Jimmie Durham e Kara Walker. Proprio della Walker è proposta un’ampia selezione di opere video e disegni, che testimoniano la sua ricerca, tra storia e satira sociale, intorno ai temi della discriminazione razziale.