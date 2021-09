L’arte a 360 gradi di Salvatore La Rocca

Pubblicità

Da “self-made man”, tutte le creazioni di Salvatore La Rocca, sono frutto del suo lavoro, imparato per la passione che lo ha spinto a realizzarsi. La sua unica maestra è stata la prima sarta con la quale ha avuto il piacere di collaborare, dalla quale rubava con lo sguardo tecniche e metodo. Gli interessi di La Rocca sono molteplici, dal teatro alla cucina, dalla danza al design, qualsiasi cosa si possa ricondurre ad una forma dell’arte stuzzica la sua curiosità.

Oggi l’atelier di Salvatore La Rocca si trova a Milano, dove accoglie molte signore alla ricerca del capo sartoriale. La collezione è sempre in progress: cambia e si arricchisce di mese in mese, senza trascurare nessuna sfumatura dell’universo femminile, dalla giornata al lavoro alla gran soirée; inoltre, vi è il servizio Made to Measure, pensato per donne con esigenze e necessità specifiche, che desiderano una particolare personalizzazione del capo. Un servizio che ripercorre le caratteristiche del rapporto antico con il sarto di fiducia, unite alla garanzia di un prodotto d’alta gamma.

Da ogni creazione di Salvatore La Rocca, emerge perfettamente la sua cifra stilistica: attenzione estrema ai tagli, ai volumi, alla ricerca dei tessuti e ai dettagli. Un “sarto creativo” che dedica sempre grande attenzione alla tecnica ed alla sartorialità, entrambe caratteristiche che rendono il suo stile inconfondibile.

Non è un caso quindi, che la moda di Salvatore La Rocca abbia conquistato un numero sempre crescente di donne di tutte le età, non soltanto per la magia, la seduzione e l’eleganza che trasmettono tutte le sue creazioni, ma anche per la qualità e la ricercatezza che da sempre lo contraddistinguono.

- Pubblicità -

1 di 5

www.salvatorelarocca.com