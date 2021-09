G.T.DESIGN: il tappeto KAMA compie 20 anni

Pubblicità

Durante il Fuorisalone, l’iconica collezione di G.T.DESIGN è stata presentata nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio: una residenza circondata da un silenzioso giardino nel centro di Milano, custode di strepitosi capolavori d’arte, dove si respira ancora intatta l’atmosfera del bel mondo della Milano tra le due guerre.

I modelli originali di Kama, insieme ad una capsule collection inedita nata per celebrare il ventennale del tappeto, sono stati esposti negli eclettici interni della villa, mettendo in risalto la bellezza dello stile architettonico anni ’30 dell’architetto Piero Portaluppi e l’approccio pionieristico di Deanna Comellini, fondatrice e art director dell’azienda.

La capsule collection propone due nuovi stili – Allegro e Piacere e Allegro con Brio – in quattro diverse tonalità: Blu Notte, Paglierino – novità assolute – e Bianco Luce e Polvere di Stelle, una riedizione dei colori della collezione originale. Caratteristica principale della capsule è la presenza di differenti texture che amplificano, ancora di più, la caratteristica di Kama di riflettere la luce.

“Come sfondo della nuova capsule collection di Kama abbiamo scelto Villa Necchi per rendere omaggio all’architettura, all’arte e al design italiani, fonte di ispirazione costante per il mio lavoro”, ha dichiarato Deanna Comellini. “Dallo stile architettonico degli anni ’30 di Piero Portaluppi ai capolavori di Tiepolo e Giorgio De Chirico, Villa Necchi è una vera testimonianza del patrimonio culturale italiano negli anni. Ma non solo, la dimora milanese è un luogo emblema di alcuni valori che G.T.DESIGN sposa e condivide da sempre: innovazione, eleganza, equilibrio ma anche la capacità di ricercare nuove soluzioni con un approccio originale e versatile al progetto. Sono entrambi simboli dell’italianità e per questo motivo ci siamo sentiti fin da subito coinvolti da questo luogo speciale. Siamo entusiasti di celebrare Kama in questo importante gioiello nel cuore di Milano e di sostenere la missione del FAI, (Fondo per l’Ambiente Italiano), che tutela i beni naturali e culturali del Paese.”

- Pubblicità -

Il processo creativo di Deanna Comellini si focalizza da sempre sul dialogo tra materia, forma e spazio, incentratosi per più di quarant’anni sul concetto stesso di tappeto contemporaneo. Deanna ha saputo fondere tradizione e contemporaneità, creando qualcosa di unico, di magico. Così come succede a Villa Necchi: un luogo dove il gusto della tradizione incontra l’innovazione. Tutto sempre all’interno della disciplina del design. Uno sguardo al passato e un occhio al futuro: questa la filosofia che accomuna l’azienda e questa meravigliosa location d’eccezione, scelta proprio per lo speciale legame simbolico e per la condivisione di principi profondi e radicati nel DNA di G.T.DESIGN.

KAMA, IL TAPPETO CONTEMPORANEO

Progettato nel 2001 da Deanna Comellini, Kama ha rivoluzionato l’industria del tappeto contemporaneo ed è entrato a far parte della storia del design.

Con una visione artistica più che industriale del prodotto, Deanna Comellini è stata spinta dal desiderio di esplorare il processo progettuale, dalla ricerca di fibre naturali e filati tecnici a sistemi di tessitura innovativi.

Risultato di anni di sperimentazione, questo tappeto è realizzato in una ricca e densa fibra di viscosa tessuta a mano, cattura la luce e la lascia fluttuare sulle sue trame. Il filato tinto in massa è stato poi tessuto a mano su particolari telai tradizionali che fa di questo tappeto un prodotto sempre unico e mai uguale agli altri. Attraverso il taglio irregolare delle fibre la sua texture si presenta lussuosa e selvaggia, così seducente da far pensare al dio Indiano dell’Amore, “Kama” appunto.

Kama è una forma di luce che vive in ogni spazio, dal soggiorno alla camera da letto, e dona luce e calore, con il morbido fascino della sua superficie.

Rimane ad oggi un best-seller ed un trend setter dalla lucentezza, morbidezza e profondità di colore uniche. Un prodotto senza tempo che rimane estremamente attuale seppur disegnato 20 anni fa. Un evergreen, destinato a rimanere per sempre nella memoria collettiva.

G.T.DESIGN

Icona di stile e pioniere nell’ambito del tappeto contemporaneo, G.T.DESIGN combina tecniche artigianali e manuali con tecnologie di avanguardia per realizzare prodotti lussuosi e personalizzati. Usando materiali naturali e fibre performanti di alta qualità, le collezioni esclusive di tappeti e i progetti bespoke di G.T.DESIGN hanno un’incomparabile attenzione al dettaglio. Lavorando con architetti e interior designer internazionali per integrare la componente tessile nei loro progetti, G.T.DESIGN ha cambiato la percezione del tappeto contemporaneo in un elemento essenziale del design d’interni.