Frammenti, l’omaggio di Milano alla carriera di Tullio Pericoli

A Milano la prima grande mostra monografica che la città meneghina dedica a Tullio Pericoli. Ospitata nelle sale dell’Appartamento dei Principi a Palazzo Reale l’esposizione dedicata all’opera dell’artista marchigiano, milanese dal 1961, è aperta al pubblico dal 13 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022.

Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, Skira Editore e De- sign Terrae, l’esposizione è curata dal critico d’arte Michele Bonuomo, in collaborazione con l’artista, e realizzata nell’allestimento da Pierluigi Cerri.

Frammenti. Una riflessione e un’omaggio alla carriera di Tullio Pericoli

Frammenti, questo il titolo della mostra, vuole essere un punto di riflessione e un omaggio alla carriera di Tullio Pericoli. Artista con una attività feconda e multiforme, le sue opere trovano accoglienza in esposizioni, pagine di giornali, volumi, e committenze. Un’attività che nell’ultimo ventennio si è concentrata sul paesaggio, ma è impossibile non ricordare i suoi ritratti di personaggi della cultura, pubblicati in tutto il mondo. Degne di nota anche le incursioni nel teatro, con le messe in scena di opere per l’Opernhaus di Zurigo e il Teatro alla Scala di Milano.