Auguri di compleanno: simpatici, originali e divertenti per ogni occasione

I compleanni, diciamolo, sono proprio una gran seccatura. Inventarsi auguri di compleanno personalizzati per ogni occasione è davvero complicato soprattutto se non si ha né il tempo né la voglia.

Quante volte siete rimasti a fissare la pagina bianca del biglietto d’auguri senza riuscire a pensare ad una frase ispirata e significativa? Ebbene se siete stanchi di affidarvi a bigliettini pre-confezionati, abbiamo per voi alcuni esempi di auguri di compleanno da utilizzare per festeggiare i vostri amici e parenti.

Tanti auguri di buon compleanno: frasi generiche

Solitamente, a meno che non si tratti di una persona a voi molto vicina e con la quale avete condiviso molti momenti speciali, trovare una frase adatta per un bigliettino d’auguri è abbastanza complicato. In alcuni casi, se si passa troppo tempo a pensare e riflettere su cosa scrivere, si rischia di essere troppo scontati o di apparire freddi e distaccati.

Ecco quindi per voi una lista di frasi di auguri di compleanno generiche, da utilizzare per ogni occasione, e per chiunque vogliate. Siamo sicuri che tra queste troverete ciò che fa al caso vostro.

Una parola come tutte le altre che inviata alla persona giusta diventa Speciale.

Auguri per un compleanno mitico, spassatela, goditela e fai ciò che vuoi!

Buon compleanno! Hai una vita meravigliosa, un ottimo aspetto e una salute di ferro. Come potrebbe un banale regalo competere con tutto questo?

Il piacere di vivere è fatto di piccole e grandi cose… come il poter augurare buon compleanno ad una persona Speciale come te! Tanti Auguri di Compleanno!

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama.

Ma chi l’ha detto che i compleanno dovrebbero essere dimenticati… non più festeggiati… fossimo matti… il tuo è sempre il più Speciale di tutti. Buon Compleanno!

Volevo mandarti qualcosa di speciale per il tuo compleanno, ma ho avuto un problema! Come posso avvolgere un abbraccio e un grande bacio? Buon Compleanno.

C’è compleanno e compleanno, e il tuo è il Compleanno, quindi preparati a ricevere orde di abbracci affettuosi e tante fastidiose tiratine d’orecchie! Tanti auguri!

Abbracciamoci ora.. prima che ti renda conto che ho dimenticato il regalo! Buon Compleanno!

Certo deve essere dura spegnere tutte quelle candeline, sono proprio tante! Auguri e felice compleanno

A te che allegramente invecchi, va tutto il mio affetto e soprattutto la mia solidarietà. Buon compleanno!

Auguri per un compleanno mitico, spassatela, goditela e fai ciò che vuoi

Alla tua età si è troppo saggi e maturi per dare importanza a cose materiali come i regali, dunque ti faccio dono dei miei auguri: buon compleanno!

Anche se un altro anno è passato e una ruga in più sul tuo viso è comparsa, tu resti sempre lo stesso, magari un po’ più decrepito, ma sempre con lo stesso animo. Buon compleanno!

Gli anni passano, ma tranquilla.. dimostri solo quelli migliori. Tanti Auguri di Buon compleanno!

Il mio augurio è che tu possa rendere migliori gli anni del tuo futuro. Buon Compleanno

A una persona meravigliosa, l’augurio di una giornata meravigliosa. Buon Compleanno

Buon compleanno, auguri di cuore e che venga festeggiato con tanto amore!

Che il compleanno sia sempre una linea di partenza per nuove emozioni e gioie. Tanti auguri!

Il tuo compleanno è il primo giorno di viaggio di 365 giorni giorni speciali! Goditi il viaggio!

E’ servito davvero un sacco di tempo per diventare giovane come sei ora! Tanti Auguri!

Celebra sempre l’età che ti senti, non quella che rappresenti! Tanti Auguri!

Un altro anno è passato e tu non sei cambiato di una virgola. Ti prego rimani sempre così come sei, perché sei speciale!

Oggi è il tuo compleanno ed è la conferma che le cose belle non passano mai di moda.

Con l’augurio che questo sia per te un giorno indimenticabile e speciale… Tantissimi auguri da tutti noi.

Il tempo passa inesorabile, ma il tuo spirito è sempre giovane. I miei migliori Auguri di buon compleanno

Auguri di buon compleanno divertenti

Attenzione, stai invecchiando… Divertiti, finché le forze non ti abbandonano!

Non ti preoccupare! La vecchiaia è come una seconda infanzia, senza capelli e senza denti… Tanti auguri di compleanno

C’è una persona davvero intelligente, ricca e famosa, nata in un giorno come oggi. Peccato che non sia tu. Ritenta… forse il prossimo anno sarai più fortunato! Buon Compleanno!

Sei più vecchio di un altro anno… Ce la fai a spegnere tutte le candeline o devo chiamare i pompieri?

Auguri caro, anche se un altro anno è passato e una ruga in più sul tuo viso è comparsa, tu resti sempre lo stesso, magari un pò più decrepito, ma sempre con lo stesso animo. Buon compleanno!

Per ogni anno che compi dovrei tirarti le orecchie, ma non posso perché altrimenti toccherebbero terra! Buon compleanno!

Anche se gli anni passano, le rughe aumentano ed i denti cascano, ti auguro un sereno e felice Buon Compleanno

C’è una persona molto intelligente, ricca, bella e famosa che è nata oggi, peccato che non sei tu. Forse sarà per l’anno prossimo! tanti auguri di buon compleanno!

Non c’è niente da nascondere, solo un altro anno. Tanti auguri di Buon compleanno!

Auguri cara e ricordati che il tempo è solo una convenzione inventata dagli uomini per far arrabbiare le donne!

Volevo mandarti qualcosa di bello, divertente, simpatico e molto speciale per il tuo compleanno, ma non sono riuscito ad entrare nel pacco! Tanti auguri di buon compleanno.

Buon compleanno a una persona molto brillante, straordinariamente raffinata, molto attraente e soprattutto.. incredibilmente ingenua da credere a tutte queste bugie!

Congratulazioni per il tuo compleanno! Ricorda, oggi niente sforzi! Perché avrai bisogno di tutta la tua energia per spegnere le candeline! Buon Compleanno

Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. Quanto hai speso per le tue? Buon Compleanno!

Gli anni passano, ma hai ancora quella luce negli occhi… peccato sia soltanto il sole che colpisce le tue lenti bifocali! Buon compleanno!

Per festeggiare il tuo compleanno avrei pensato a una bella crociera ai Caraibi. Ti dispiacerebbe annaffiare le piante durante la mia assenza? Buon compleanno!

Tutti i ghiacciai del polo nord si stanno sciogliendo a vista d’occhio! Hai per caso già acceso tutte le candeline sulla torta?

Quelli fatti come te dovrebbero trovarsi ad ogni angolo del mondo. Mmmh… è proprio un’ingiustizia che il mondo sia rotondo! Auguri!

Auguri di buon compleanno originali: frasi poetiche e aforismi

Sulle ali di un angelo biondo ti mando un augurio dolce e profondo. Se non sai da dove proviene…viene da un cuore che ti vuole sempre bene ed è fortunato perchè, gli hai concesso la tua preziosa amicizia. BUON COMPLEANNO!!!

Ogni anno e’ come un libro con 365 pagine vuote… fa di ogni giorno il tuo capolavoro usa tutti i colori della vita e mentre scrivi sorridi. Felice compleanno

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore. (Victor Hugo)

Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

L’archeologo è il miglior marito che una donna possa avere: più lei invecchia, più lui la trova interessante! (Agatha Christie)

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste (Nicholas Sparks)

I due giorni più importanti nella tua vita sono il giorno in cui nasci e il giorno in cui scopri il perché sei nato.(Mark Twain)

Vivi la tua vita, oggi è solo una delle tappe, ma prima di raggiungere il tuo traguardo ci saranno ancora tante gioie e momenti felici tutti per te, giorni pieni di dolci emozioni e sentimenti da condividere con le persone che ami. Ti auguro con tutto il cuore un Buon Compleanno!

Auguri per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni speranza che ti scalderà il cuore… buon compleanno!

Gli anni che passano sono come le monetine del salvadanaio. Servono solo a renderti più preziosa. Buon compleanno!

Auguri di compleanno simpatici: biglietti d’auguri fai da te



Se non avete il tempo di girare per cartolerie e negozi di articoli da regalo per scegliere il biglietto d’auguri giusto, abbiamo una soluzione per voi.

Vi basterà una buona stampante e qualche minuto per creare gli auguri di compleanni divertenti e originali comodamente da casa. Consultate QUI il sito ufficiale Biglietti d’Auguri e scegliete lo stile che fa più al caso vostro.