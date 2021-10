Foto/Industria, a Bologna la quinta edizione dedicata al FOOD

- Pubblicità -

Tre gli artisti italiani: Ando Gilardi, tra le figure più eclettiche e originali della storia della fotografia italiana. Protagonista della mostra Fototeca al MAST con una combinazione di reportage fotografici e materiali estratti dal pioneristico archivio iconografico che ha fondato nel 1959. Maurizio Montagna che presenta un progetto realizzato appositamente per questa Biennale. Fisheye dedicato al fiume Sesia e alla sua valle (Collezione di Zoologia del Sistema Museale di Ateneo – Università di Bologna). Infine Lorenzo Vitturi che con Money Must Be Made fotografa Balogun, il mercato di strada di Lagos in Nigeria, uno dei più grandi del mondo (Palazzo Pepoli Campogrande – Pinacoteca Nazionale di Bologna).

Otto poi le partecipazioni straniere. Hans Finsler, tra i padri della fotografia oggettiva degli anni ’30, che nel 1928 ha realizzato la serie Schokoladenfabrik su commissione dell’azienda dolciaria Most (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Genus Bononiae – San Giorgio in Poggiale). Herbert List, fotografo tedesco membro della Magnum Photos. Nella mostra Favignana sono esposte 41 immagini sulla mattanza dei tonni avvenuta nell’isola nel 1951 (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Genus Bononiae – Palazzo Fava, salone “Mito di Giasone e Medea”). Il francese Bernard Plossu che ha fotografato spezzoni di vita in tutto il mondo e ritratti legati a persone e cibo nella quotidianità in Factory of Original Desires (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Genus Bononiae – Palazzo Fava, sale “Le avventure di Enea”). Mishka Henner Fisheye con In the Belly of the Beast. Un’esposizione sul rapporto tra uomo, animali e tecnologia in un processo incessante fatto di consumo, digestione e scarto (Palazzo Zambeccari – Spazio Carbonesi).

Guarda la Gallery

1 di 11

Takashi Homma con la mostra M + Trails. Da un lato il fotografo giapponese raccoglie e mette a confronto le facciate dei negozi di McDonald’s nel mondo soffermandosi su differenze e analogie, dall’altro immortala le tracce di sangue lasciate dai cacciatori di cervi in Giappone (Padiglione dell’Esprit Nouveau). Henk Wildschut con Food si concentra invece sulle più avanzate tecnologie dell’industria alimentare sviluppate per aumentare il volume della produzione (Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna – Palazzo Paltroni). L’artista americana Jan Groover, nota per le sue nature morte, con Laboratory of forms è oggetto di una retrospettiva a partire dalle celebri nature morte riprese nella cucina della sua abitazione, che dialogano con le opere del pittore bolognese Giorgio Morandi custodite nelle sale del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Infine la ricercatrice e attivista palestinese Vivien Sansour che presente Palestine Heirloom Seed Library. Un progetto per salvaguardare antiche varietà di semi e per proteggere la biodiversità (Palazzo Boncompagni).