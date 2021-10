Esprimi te stesso con i gioielli Pandora ME

Pubblicità

Il brand di gioielli danese presenta e rilancia la collezione Pandora ME con un approccio totalmente nuovo. Ispirata alla forza ed energia della generazione Z, la collezione è una celebrazione dell’espressione personale, della creatività e della bellezza della diversità. Il nuovo concept invita a rompere le regole di stile, sfidare le aspettative ed essere sopra le righe.

La personalizzazione è il cuore della collezione, con diversi accenti di stile che permettono a chi la indossa di ampliare il proprio look unico. Bracciali e collane con l’iconica maglia link, orecchini a link e anelli da indossare insieme creando delle composizioni, sono interamente personalizzabili grazie ai diversi stili di link e connector. Gli opposti si attraggono: design rigidi e industriali vengono mitigati da tocchi materici che includono anche un mix e match di metalli. Le perle coltivate d’acqua dolce, i pavè e smalti vibranti in blu elettrico, rosa shocking e verde laser sono accostati con Argento Sterling 925 e con leghe metalliche uniche placcate in Oro rosa 14k o Rutenio.

Celebrando le voci disinvolte e coraggiose delle generazioni future, lo stile dei link Pandora ME si arricchisce con parole come “Freedom”, “Dream” e “Believe” per permettere a chi li indossa di esprimere il proprio credo e i propri valori. I nuovissimi mini charm, che comprendono fiamme, faccine sorridenti e una banana si riferiscono ironicamente all’ amore per le emoji della generazione digitale. I medallion, che prendono ispirazione dai simboli della mitologia antica, invitano a focalizzarsi sulla propria forza interiore. Dedicata a tutti coloro che si sentono parte di una comunità globale, Pandora ME è la collezione perfetta per tutti coloro che amano dare un significato ai gioielli che indossano.

“Pandora ME è stata reinventata per riflettere l’identità di chi la indossa e portare il DNA e la storia del nostro brand nel futuro. Siamo stati inspirati dall’idea di connetterci a una tribù di persone mosse dal potere dell’immaginazione e della creatività, una comunità che si collega

profondamente al mondo Pandora. Vediamo le infinite possibilità di personalizzazione come catalizzatore per la scoperta di se stessi. È tutta una questione di identità, espressione personale e di raccontare la propria storia” dicono Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, Creative Directors di Pandora.

