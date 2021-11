Innovativo sistema PopUp® by Noctis

Pubblicità

Oggi la casa è diventata un luogo da vivere a 360° e, in risposta alle più attuali richieste di inedite prestazioni, Noctis presenta l’esclusivo sistema PopUp®: una struttura integrata costituita da comodini e cassettoni estraibili sotto la base del letto, che dà vita a progetti polivalenti e dinamici con due caratteristiche principali. La prima è l’importante funzione di contenimento, che ottimizza lo spazio e offre una migliore abitabilità; la seconda è la polivalenza che acquisisce il letto; è possibile appoggiarsi al suo schienale e lavorare al computer, grazie alla possibilità di accessoriare il cassetto laterale con lampada a led snodabile, presa USB, collegamento a induzione per il telefono, tutto a portata di mano e a basso voltaggio.

PopUp® rappresenta quindi un sistema innovativo che trasforma il letto in una perfetta piattaforma operativa, anche per lo smartworking, oltre che per altre più rilassanti funzioni senza alternarne la bellezza, anzi esaltandola.

Questa soluzione è stata abbinata a materiali tessili e colori con modalità di nuova concezione ed è presentata su tre nuovi modelli, realizzati con l’equipe dello Studio Ferriani di Firenze in collaborazione con l’ufficio tecnico Noctis: Sula per chi apprezza uno stile più essenziale e minimalista, Cama & Leonte per un’impronta più originale e ricercata – e in futuro potrà essere installata su tutti i modelli Noctis come variante contenitore.

Con PopUp®, Noctis si riconferma azienda all’avanguardia nella ricerca e nella sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche in grado di valorizzare i propri prodotti, interpretando sempre al meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei.

www.noctis.it