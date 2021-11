Rinascita la nuova collezione Weili Zheng

Pubblicità

La nuova collezione Weili Zheng SS22 è un inno alla rinascita che guarda al futuro. La libertà si rileva attraverso le caratteristiche della fauna Sudafricana, dai colori tenui e puliti della steppa ai toni più accesi e pastellati della savana, per dare un tocco di luce e magia a quest’attesa ripartenza. La scelta creativa è la sintesi di un perfetto connubio tra l’oriente e una selvaggia terra, raccontata dalla raffinatezza dei broccati orientali e dalla grinta delle stampe animalier. I tessuti trovano nuova identità e carattere con esclusive selezioni di chiffon, lino, damascato, paillettes multicolor, pizzo sangallo e cupro. Le trame morbide e leggere sono utilizzate per realizzare “capi divini” con volumi e cadenze che ricordano il movimento della flora sottomarina, esaltando la bellezza e la femminilità della Donna. La ricerca creativa delle collezioni di WEILI ZHENG è da sempre orientata dal concetto di Maximalismo, un trionfo eclettico di dettagli variegati assemblati in mix & match armonici e inaspettati.

Le stampe e i pattern di Rinascita creano uno scenario avvincente e i protagonisti indiscussi sono: i pattern orientali in contrasto con le stampe animalier, i broccati pregiati in sintonia alla seta suadente e per finire le armoniose e poetiche stampe floreali e il nylon tecnico dalle curiose texture materiche. Le forme e i volumi di heritage orientali dialogano in totale coerenza con gli elementi stilistici in voga negli anni 70 nel mondo occidentale. Le cromie dei colori e le caratteristiche dei tessuti delineano una precisa forza narrativa e accendono i look di tinte brillanti. Gli outfit e gli accessori oltrepassano le stagioni, riflettendo il distintivo e riconoscibile stile evergreen e partecipando al racconto di una storia studiata per proseguire la narrazione collezione dopo collezione.

Weili Zheng

Una donna cosmopolita. Con una visione della moda e del glamour non confinabile in frontiere geografiche. Nasce un nuovo codice stilistico ed è firmato Weili Zheng. Una collezione che assume in sé codici espressivi diversi, attinti dallo sportswear, dal sartoriale, dagli archetipi street e da quelli ormai fissati nell’immaginario universale della couture.