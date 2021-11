MYYOUR, nuovi arredi outdoor Made in Italy per l’Ho.Re.Ca

Pubblicità

Presentate in anteprima ad Host, le novità MYYOUR per il settore Ho.re.ca. progettate per assaporare al meglio i momenti di relax e convivialità nei nuovi punti focali di bar, ristoranti e hotel: i dehors. Prodotti progettati per durare nel tempo ma soprattutto per caratterizzare con stile gli spazi outdoor di bar, ristoranti e hotel, sempre più centrali per un’accoglienza e un’ospitalità in linea con le attuali tendenze. Infatti, complice la pandemia, assistiamo ad una vera e propria riscoperta dei dehors, che vengono impreziositi e resi più efficienti laddove già esistenti o creati ex novo per mettere a disposizione della clientela uno spazio sicuro e piacevole dove sostare. Non solo sedute e tavoli per le zone relax e ristorazione, ma anche banconi bar disegnati per permettere al barista di lavorare in modo professionale, aggiungendo un tocco di magia grazie a versioni luminose di grande effetto.

Arredi MYYOUR

Gli arredi MYYOUR combinano materiali diversi, tutti resistenti e adatti ad un utilizzo outdoor prolungato: un esempio è il Poleasy®, polietilene brevettato dal brand veneto che, grazie alla quasi totale assenza di microporosità superficiali, aumenta le performance degli arredi che risultano più facili da pulire e igienizzare e rimangono intatti a lungo. A questo si aggiungono tessuti waterproof per le sedute e metallo trattato per utilizzo esterno per le strutture dei tavoli e per i complementi d’arredo. Per rispondere alle esigenze del mercato Ho.Re.Ca, MYYOUR offre un’ampia possibilità di personalizzazione dei suoi arredi così da integrarsi perfettamente al progetto. Tra le novità esposte in fiera anche un’anticipazione dei nuovi modelli della collezione PUSH, un tavolo tondo per il massimo della convivialità e la sua sedia.

Collezione PUSH

Il rigore formale e lo spiccato sapore architettonico fanno di PUSH una collezione adatta ad ogni ambiente. La ricercata pulizia di forme e volumi dialoga con la matericità dei tessuti degli imbottiti, comunicando un senso di solidità ed eleganza che nobilita gli ambienti, sia outdoor che indoor. Il dettaglio della gamba in fusione di alluminio conferisce un’estetica raffinata a tutti i modelli che compongono la collezione: divano, sedia, poltroncina, tavolo da pranzo rettangolare e tondo, sgabello, tavolini contract (anche nella versione con top ribaltabile), coffee tables, panca e lettino. Tutte le strutture degli articoli della collezione PUSH sono realizzate in alluminio verniciato a polveri epossidiche in tre colori, maneggevoli ed ideali per l’utilizzo in ambienti esterni. Gli imbottiti e la cuscineria, sono rivesti in tessuto da esterni Sunbrella in tre colori, completamente sfoderabili e con all’interno gommapiuma racchiusa in una membrana traspirante, ma impermeabile all’acqua. Le sedute di sedia, poltrona da pranzo, poltroncina e divano lounge, sgabello e lettino, tutti impilabili, sono realizzate in textilene di tre colori abbinati alla struttura. I tavoli da pranzo nella versione fissa sono disponibili in gres in tre colori o HPL in due colori e nella versione allungabile solamente in gres. Il tavolo da pranzo tondo è disponibile con il piano in gres in 3 colori e diametri da 120 e 160 cm. I tavoli a tre e quattro razze sono forniti con piani in HPL in due colori e per la versione a tre razze con la possibilità di piano pieghevole. La collezione PUSH annovera fra gli optional disponibili, i cuscini per le sedute, le ruote, il parasole e il materasso per il lettino. ’utilizzo delle cover opzionale è consigliato per una protezione supplementare durante la stazione invernale o periodi di inutilizzo prolungato, per la notte e per precipitazioni abbondanti.

JOY PIANTANA

MYYOUR presenta JOY, la piantana che prende ispirazione dal mondo del gioiello e attira su di sé tutte le attenzioni. Un incontro tra materiali e forme dal risultato accattivante: le geometrie dei corpi luminosi in Poleasy® – speciale polietilene brevettato da MYYOUR resistente all’usura e agli agenti atmosferici – si sposano con il rigore formale della base in marmo e con la sinuosità e leggerezza dell’asta in metallo con finitura rame. Perfetta per illuminare angoli conversazione o creare punti luce in un salottino outdoor.

NOVA bancone bar

La leggerezza e l’essenzialità nelle linee sono il leitmotiv di tutta la collezione NOVA. Trasportate nel mondo dei banconi bar, esse permettono a Myyour di arricchire la famiglia con nuove soluzioni dal design elegante e dalla versatilità sorprendente. Senza luce, illuminati, con verniciatura diretta o ad effetto ossidato, i banconi NOVA impreziosiscono il luogo che li accoglie, senza appesantire lo sguardo di chi si se ne serve, sia esso operatore o cliente. È possibile scegliere tra la versione lineare o angolare. La cocktail station dedicata, infine, permette di disporre in maniera ordinata gli ingredienti necessari al barman o allo chef.

STEWARD servomuto

Pratico e simpatico complemento d’arredo dalle forme vagamente antropomorfe con funzione di servomuto, utile per appendere abiti o salviette. Appoggiando sulle sue braccia un piano o un vassoio si trasforma in tavolino, diventando funzionale anche in ambienti come bar e pub. STEWARD è realizzato in metallo curvato, risultando così leggero non solo strutturalmente ma anche a livello visivo. È facilmente abbinabile a diverse collezioni, anche grazie alla gamma cromatica proposta, che comprende colori accesi e nuances neutre.

WAVE, daybed

WAVE daybed è il lettone per la zona relax outdoor firmato MYYOUR, disponibile in formato singola o doppia piazza. È realizzato in filato per esterni riciclabile e resistente ai raggi UV, tessuto con trama a maglia realizzata in esclusiva per Myyour. L’imbottitura in gommapiuma riciclata è contenuta all’interno di una fodera idrorepellente con membrana osmotica. Il modello è caratterizzato da una tramatura che richiama le onde del mare e da una piega all’altezza della testa per aumentare supporto e comodità. È possibile scegliere il tessuto in 2 combinazioni colore: bianco/turchese e bianco/marrone.

