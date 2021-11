Biofficina Toscana presenta BT, una collezione di cosmetici unici

Pubblicità

Ingredienti più preziosi, packaging più ricercato, ma due sole lettere per definirla. Più che una linea, BT è una collezione di cosmetici unici, che portano la filosofia del “naturale” e “local” un passo ancora più in là. La nuova linea/collezione con cui Biofficina Toscana ha deciso entrare in un mondo non solo più esclusivo e raffinato, ma quasi segreto.

Fedele ai valori che da sempre hanno ispirato questo brand – come materie prime d’eccellenza, eco sostenibilità, certificazione bio, valorizzazione del territorio toscano – BT scopre giardini e orti inesplorati, angoli di inaspettata meraviglia che Biofficina Toscana ha selezionato per scegliere le piante, i fiori e i frutti ancora più preziosi e meno noti della natura del suo territorio. E utilizzarli poi in BT, secondo capsule collection tematiche, in cui l’ingrediente chiave assume il ruolo quasi di una musa ispiratrice.

Nella prima capsule infatti il tema è la LUCE: e la sua icona è la Camelia della Lucchesia, una varietà di Camelia Japonica coltivata fin dalla fine del Settecento nelle più signorili ville delle colline intorno a Lucca e ammirata già da allora per la sua straordinaria fioritura. Un fiore quindi che è il simbolo non solo della bellezza, ma della capacità di trasformare la luce in energia, in slancio vitale.

Luce di Camelia – questo il nome della prima capsule siglata BT. Un fiore dalle particolari proprietà antiossidanti, efficace contro i radicali liberi, causa principale della degenerazione cellulare.

E utilizzando antiche tecniche di lavorazione artigianale, riesce a catturare il potere delle sue foglie per trasformarlo in fermentato e oleolito di Camelia. Due elisir che sono il cuore attivo di tutti i prodotti della linea, declinata in cinque referenze.

Trattamento illuminante AHA, Essenza di Camelia, Siero illuminante, Perle di luce e Crema viso ricca.

Ideale la sinergia di Essenza di Camelia e Perle di Luce per un boost di preziosi attivi e Vit. C con azione illuminante ed uniformante. L’uso combinato di questi prodotti oltre ad unire gli attivi presenti in essi ne rende più piacevole l’applicazione.

