TUDOR lancia Il nuovo Pelagos FXD

Sviluppato in collaborazione con un’unità speciale della Marina francese secondo specifiche di grado militare, il modello Pelagos FXD di TUDOR è progettato per la navigazione sottomarina ed è ottimizzato per l’utilizzo professionale. Sin dagli anni ’50, quando TUDOR creò uno dei primi orologi subacquei professionali moderni, e fino agli anni ’80, il Marchio ha regolarmente fornito orologi alla Marina militare francese. Con il modello Pelagos FXD, dove la contrazione dell’inglese “fixed” allude alle robuste barrette fisse per l’attacco del cinturino, TUDOR fa rivivere questa storica collaborazione. Il Marchio presenta un orologio tecnico che risponde a un esclusivo insieme di specifiche e che è stato sviluppato con la cooperazione del prestigioso Commando Hubert, l’unità dei nuotatori da combattimento della Marina militare francese.

Caratteristiche principali

Cassa di 42 mm di diametro in titanio monoblocco satinato con barrette di attacco del cinturino fisse e fondello con incisi il logo della Marine nationale (la Marina militare francese) e l’iscrizione “M.N.21” (Marine nationale 2021), traendo ispirazione dalle incisioni originali degli anni ’70 e ’80. Lunetta girevole bidirezionale in titanio con disco in ceramica e graduazione retrograda 60 minuti con indici rivestiti con materiale luminescente Swiss Super-LumiNova® di grado X1 Quadrante blu navy opaco con indici delle ore applicati rivestiti con materiale luminescente Swiss Super-LumiNova® di grado X1. Movimento di Manifattura MT5602, certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore. Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, rivestiti con materiale luminescente Swiss Super-LumiNova® di grado X1. Cinturino ad anello in tessuto con sistema di chiusura a strappo, blu navy con filo centrale color argento e cinturino addizionale ad anello in caucciù con motivo in rilievo in tessuto.

La garanzia TUDOR

Sin dalla sua fondazione, ad opera di Hans Wilsdorf nel 1926, e in linea con la sua visione di segnatempo ideale, TUDOR non ha mai cessato di produrre – e ancora oggi produce – orologi della massima robustezza, durevolezza, affidabilità e precisione. Forte di questa esperienza e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni su tutti i suoi prodotti. La garanzia non richiede che l’orologio venga registrato né che sia sottoposto a revisioni ed è trasferibile. TUDOR consiglia, inoltre, di sottoporre i suoi orologi a revisione dopo circa 10 anni dall’acquisto, a seconda del modello e dell’intensità e frequenza di utilizzo giornaliero.

tudor.watch/PelagosFXD