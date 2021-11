Sublimage Le Soin Perfecteur de Chanel

Pubblicità

Quintessenza del savoir-faire della Ricerca CHANEL, la linea SUBLIMAGE incarna una visione olistica del trattamento e della donna sin dalla sua creazione nel 2006. Ogni trattamento è arricchito con potenti principi attivi estratti dalla Vanilla Planifolia e sapientemente plasmati al fine di offrire un’esperienza sensoriale inedita. Dal 2016, CHANEL offre alle donne l’esperienza di un colorito radioso con SUBLIMAGE Le Teint. Pensato come un trattamento, è un fondotinta idratante generatore di luminosità che garantisce una consistenza morbida e generosa: straordinariamente sensoriale, si fonde sulla pelle uniformandola alla perfezione, per un risultato make up naturale dall’effetto satinato. La pelle risulta istantaneamente rimpolpata e levigata, per tutta la giornata.

Per arricchire questa prospettiva inedita della bellezza, nel 2021 CHANEL completa il rituale SUBLIMAGE creando SUBLIMAGE Le Soin Perfecteur, una base idratante e illuminane. L’expertise Skincare e Make up di CHANEL si incontrano in un prodotto inedito, che risponde alle esigenze della pelle e a quelle del colorito. Applicato prima di SUBLIMAGE Le Teint, SUBLIMAGE Le Soin Perfecteur prepara la pelle a ricevere il make up. La pelle è luminosa, sublimata da questa combinazione di prodotti d’eccezione che la rendono perfettamente uniforme, donandole al contempo un’intensa sensazione di confort. La sua formula è ideale per tutti i profili di pelle. Ricco di madreperle fini perfezionatrici del colorito, SUBLIMAGE Le Soin Perfecteur esalta il risultato make up idratando al contempo la pelle, grazie ad agenti umettanti. Il colorito è uniforme, anche senza indossare il make up. Tra Skincare e Make up, questo rituale di bellezza svela un nuovo gesto per risultati ancora più visibili. Truccarsi diventa un modo per prendersi cura della propria pelle. SUBLIMAGE Le Teint e SUBLIMAGE Le Soin Perfecteur sono una routine di trattamenti efficaci al servizio del risultato make up. La pelle è luminosa e la tenuta del make up è garantita per 12 ore.

