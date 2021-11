CafèNoir, la nuova capsule collection denim

- pubblicità -

CafèNoir punta i riflettori sulla nuova collezione Denim per l’autunno-inverno 2021. Capispalla, gonne, camicie, abiti, e pantaloni abbracciano tutti i gusti in termini di vestibilità e colori spaziando dai capi con lavaggi bleach ad altri con toni più delicati, tutto realizzato su tessuti di diversa consistenza in base ai singoli modelli. Tela super stretch, tela chambray, tela ferma, bull denim, ogni capo ha la sua perfetta declinazione stilistica e un taglio sartoriale estremamente confortevole, come solo il vero Made in Italy sa proporre. Come sempre, anche il colpo d’occhio vuole la sua parte e allora un gioco di seducenti pizzi, brillanti strass, originali bottoni gioiello, ball chain dal sapore più rock e “strappi” più o meno audaci decorano in modo diverso ogni capo di questa capsule collection lasciando traccia del vero significato della parola Stile.

Dopotutto si sa, Denim è da sempre sinonimo di freschezza, gioia di vivere, comodità e tendenza, tutte parole chiave che descrivono l’anima e lo stile del Brand CafèNoir.

- Pubblicità -

