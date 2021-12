Spiagge di Sirolo, scopriamo le più belle

- pubblicità -

Sirolo, è paesino medioevale ribattezzato da molti “Perla dell’Adriatico”. Si trova alle pendici del Monte Conero sull’appennino umbro-marchigiano a circa 125 mt, collocandosi così in una posizione strategica a picco sul mare e con alle spalle ridenti e ricche colline di vite e ulivi. Sirolo deve il suo paesaggio e tutte le sue ricchezze al Conero, promontorio italiano dell’Adriatico con le coste rocciose più alte di tutta la costa orientale adriatica: più di 500 metri a picco sul mare. La costa di questo monte è chiamata Riviera del Conero e su tutto il promontorio che esso delinea si estende il Parco regionale del Conero. Sirolo è una meta di villeggiatura in cui trascorrere vacanze raffinate in una bellissima cornice naturale; infatti, la vera ricchezza di Sirolo sono le spiagge.

Le spiagge di Sirolo

Le due sorelle

La spiaggia delle due sorelle è chiamata in questo modo per i due scogli gemelli che emergono dalle acque del mare limpidissimo. È raggiungibile solamente via mare, ed è un tratto di spiaggia bianca, vero gioiello di una natura incontaminata. Per arrivare alla spiaggia si può prenotare la gita in barca presso l’ufficio che si trova a ridosso del porticciolo di Numana (piccolo paesino alle pendici di Sirolo). In alta stagione sono garantite quattro corse giornaliere, in partenza alle 9.30-10.30-12.00 e 14.30, il costo della gita è di 20€, i bambini pagano solo 15€.

Spiaggia Urbani

- Pubblicità -

La Spiaggia Urbani è una delle spiagge più famose di Sirolo. Si trova proprio alle pendici del borgo ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi che a piedi. È una spiaggia di ghiaia con alle spalle delle alte pareti di calcare bianco. Dalla spiaggia si può godere di uno splendido panorama sul Monte Conero, e camminando si può arrivare a un caratteristico molo e continuando ancora raggiungere la Spiaggia di San Michele. Non lontano dalla spiaggia è presente un famoso ristorante, consigliamo una cena a lume di candela con vista spiaggia. Essendo la spiaggia più vicina al paese, il comune mette a disposizione un servizio navetta per raggiungerla. Proprio all’ingresso del paese troverete la fermata, in pochi minuti e ad un prezzo davvero modesto la navetta vi porterà alla spiaggia. L’autobus passa ogni 30 minuti e il biglietto può essere acquistato a terra o direttamente a bordo (con maggiorazione).

La scogliera dei Lavi

- Pubblicità -

Il posto giusto per gli amanti dei tuffi!!! I lavi sono infatti delle rocce lisce a picco sul mare, che si trovano vicino alla spiaggia di Urbani. Il posto è poco conosciuto e quindi poco affollato, la raccomandazione principale è di avere molta cautela e di visitare la scogliera in giorni di mare calmo. La scogliera è raggiungibile con i mezzi o a piedi.

Spiaggia San Michele a Sirolo

Completamente immersa nel verde del Monte Conero è Spiaggia San Michele a Sirolo una spiaggia ampia e lunga, ideale per rilassarsi o passeggiare. Di fronte il mare, alle spalle il verde della macchia mediterranea. La spiaggia di San Michele è vicinissima anche ad un’altra famosa spiaggia, la spiaggia dei Sassi Neri. Questa spiaggia deve il nome al suo fondale, per la presenza di rocce scure che conferiscono un colore scuro al mare. La spiaggia si raggiunge a piedi proprio da San Michele.

Spiaggia dei Sassi Neri

- Pubblicità -

È sicuramente la spiaggia più selvaggia e pittoresca di Sirolo. Ha una battigia sassosa e l’acqua è cristallina, ideale per gli amanti del nuoto e dello snorkeling. La Spiaggia dei Sassi Neri di Sirolo è una delle spiagge più conosciute della zona e vicinissima alla spiaggia di San Michele. Le due spiagge insieme formano una lunga mezzaluna, dove troviamo stabilimenti ma anche un bel ed ampio tratto di spiaggia libera. Il nome di questa spiaggia è dovuto ai sassi e alle rocce scure che si trovano sul fondale del mare e che lo colorano di scuro. Come ognuna delle spiagge del Monte Conero, quella dei Sassi Neri è assolutamente bellissima da vedere in qualsiasi stagione (se la preferite più selvaggia andateci in inverno), ma nel pomeriggio il sole purtroppo va via presto perché viene coperto dalla montagna.

Spiaggia del Frate

La Spiaggia è chiamata dai locali anche Sottosanta ed è una splendida caletta di ghiaia fine, incorniciata dal verde del Parco del Conero e dal bianco della roccia calcarea, curata e adatta a chi cerca un po’ di privacy. La spiaggia prende il nome da un convento di frati minori del tredicesimo secolo, che sorgeva nella sommità dell’alta costa alla spalle della spiaggia. Gli abitanti locali la chiamano “Sottosanta” perché proprio sopra si ergeva il camposanto dei colerosi dove nel 1800 furono sepolti tutti i deceduti per colera, e per questo motivo “Sottosanta” significa sotto al camposanto. Il segno distintivo della spiaggia? Una grande roccia bianca che spunta dal mare detta “Sasso del Bo” (Bue). Raggiungibile a piedi dal centro di Numana scendendo tramite sentiero da Piazza Nuova o direttamente via spiaggia dalla Spiaggiola.

Prenotazione spiagge Sirolo

Per prenotare nelle spiagge libere di Sirolo basta collegarsi alla piattaforma ibeach tramite sito web ibeach.it o tramite l’App per Android o IOS e seguire le indicazioni richieste dalla piattaforma. In linea generale per accedere alle spiagge libere di Sirolo, bisogna rispettare i seguenti parametri: I residenti e i turisti che soggiornano a Sirolo possono prenotare 48 ore pima, utilizzando rispettivamente il codice fiscale e il codice fornito da una struttura turistica ospitante. Per i turisti passanti è possibile prenotare solo a partire da 12 ore prima, in tutti i casi è ammesso effettuare una sola prenotazione al giorno presso una delle tante spiagge presenti. Le spiagge accessibili e prenotabili sono: spiaggia del Frate (o Sottosanta), spiaggia Urbani, spiaggia di San Michele / Sassi Neri e la spiaggia delle Due Sorelle. Molto più facile ma sicuramente meno economico prenotare presso uno dei tanti lidi attrezzati e stabilimenti presenti lungo la costa, cercando su internet è possibile contattare telefonicamente o per mail i vari gestori.

Dalle spiagge selvagge e incontaminate, ai vicoli del borgo storico Sirolo è una località che vale la pena di scoprire.