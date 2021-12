Malo Cashmere presenta le mantelle Malo Boulevard

- pubblicità -

Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, presenta le mantelle MALO BOULEVARD, della collezione Autunno Inverno 2021/22, capo di tendenza per affrontare con un tocco di eleganza le giornate autunnali.

Presentate in arancione pumpkin, viola ametista e grigio petrolio, le mantelle firmate Malo sono in puro cashmere e per questo estremamente morbide, calde e avvolgenti. Uno straordinario esempio di valorizzazione del patrimonio artigianale della maison fiorentina. Le frange di ogni mantella infatti sono inserite a mano, una lavorazione che esprime al massimo la manifattura Made in Malo e la grande attenzione a ogni dettaglio. Per inserire a mano le frange, una a una, sono necessarie oltre 2 ore di lavorazione per ciascuna mantella.

Malo, dal latino “ego malo”, significa “io preferisco”. Un nome che si rivolge a chi percependo la differenza tra un buon cashmere e un cashmere di sublime fattura italiana, preferisce Malo.

www.malo.it