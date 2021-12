Sephora e tutti i trattamenti imperdibili

- pubblicità -

Cioccolata calda e canti di Natale, l’ambientazione perfetta per godere dei trattamenti di skincare in tutta tranquillità. Maschere che avvolgono come una morbida coperta, pochette più colme della sacca di Babbo Natale, set regalo pieni di sorprese – persino scatole piene di tutti gli essenziali beauty. Quest’anno Sephora Collection diventa ancor più sostenibile. In particolare, le selezioni natalizie sono confezionate il più possibile in scatole di cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e ridotto al minimo la plastica. Ecco alcuni Set regalo:

MINI MANIA Il set perfetto da regalare a qualcuno (o regalarsi) per un rinnovamento totale della pelle. Una pochette (composta dal 30% di plastica riciclata) colma di piccole meraviglie, da detergente e scrub a siero e crema idratante. L’occasione di scoprire/provare/farsi ri-tentare da questi prodotti di skincare ricchi di superfood noti e pregiati, oltre ad almeno il 90% di ingredienti naturali.

- Pubblicità -

HOLIDAY VIBES Un set iconico con 8 maschere disposte in fila come calze davanti al caminetto, si prenderà cura di te dalla testa ai piedi. All’interno: maschera viso al melograno, maschera occhi alla caffeina, maschera occhi al melograno, maschera frizzante, maschera piedi al cactus, maschera mani al mango e maschera capelli all’aloe vera.

- Pubblicità -

ESSENTIALS FOR MEN Una routine facile e veloce contenente Smoothing Hydrating Lotion (50ml) ed Exfoliating Cleansing Gel (75ml) per ridare una pelle luminosa in tempo zero.

HYDRATE & GLOW DUO Quando Ultra Glow Serum (15ml) e All-Day Hydrator (30ml) uniscono le forze, la pelle si idrata e torna a risplendere.

- Pubblicità -

GLOWING MASKS SET Le troppe feste di fine anno iniziano a farsi notare in viso? Arriva l’aiuto di questo set di 3 maschere che riattiveranno la luminosità del viso e dei capelli. All’interno, una maschera vitaminica per viso e corpo al pompelmo, una maschera vitaminica alla papaya e una maschera notte per capelli al pompelmo.

SKINCARE SURPRISE SET Questo splendido set sorpresa natalizio contiene una maschera viso all’anguria, una maschera occhi alla caffeina, un patch naso al carbone e un balsamo labbra alla pesca. L’unica cosa che rimane da fare è sedersi comodamente e lasciarli agire….

SKINCARE SLEEPING ESSENTIALS Contiene una maschera notte per le labbra alla vaniglia, una maschera notte per capelli al pompelmo e una mascherina da notte per gli occhi imperdibile in finto pelo e raso ultra confortevole.

SKINCARE ESSENTIALS SET Questa pochette riutilizzabile in plastica riciclata contiene 5 gemme di skincare colorate a un prezzo contenuto: maschera mousse alla canapa, maschera all’argilla rosa o viola, maschera viso ultra-rinfrescante, salviettine detergenti all’anguria e una maschera viso in stick all’anguria.

THE MULTIMASKING SET Queste 3 maschere viso in tessuto si rivolgono a zone diverse in modo intelligente, così da poterle usare separatamente o in modalità multitasking. Una maschera occhi alla caffeina, un patch naso al carbone e una maschera labbra alla ciliegia.

ULTRA GLOW SERUM Il best-seller Ultra Glow Serum è ora una decorazione natalizia. Contiene 15ml di formula radiosa per un mese intero di luminosità.

THE KNITTED MASK Questa Maschera viso è realizzata a partire da fibre vegetali e contiene il 92% di ingredienti naturali. Le fibre sono infuse con una formula all’estratto di latte di mandorla che ricopre la pelle di comfort per un momento di piacevole bontà.

HAND AND FEET MASKS Novità 2021: invece di appendere guanti e calze sul caminetto, avvolgiamo piedi e mani. Formulate con estratto di mango per le mani ed estratto di cocco per i piedi, queste maschere contengono il 92% d’ingredienti naturali. Coccolano la pelle e sono decorate con una nuova allegra decorazione natalizia.