Bullfrog e il regalo di Natale tra i Christmas box

- pubblicità -

Con la crescita del mercato del grooming in Italia, sono sempre più numerosi gli uomini che dedicano attenzioni quotidiane alla barba, allo styling dei capelli e alla cura della pelle del viso. Per questo motivo Bullfrog, barbershop nato a Milano nel 2013 e punto di riferimento per il grooming italiano d’ispirazione internazionale, ha creato una serie di proposte che includono alcuni dei prodotti più amati in 4 bellissime idee regalo.

- Pubblicità -

Per molti sarà l’occasione ideale per far provare (o regalarsi) i trattamenti best seller Bullfrog, come il balsamo multifunzione Agnostico, formulato per viso, barba e capelli, oppure la Pasta Esfoliante Lavabarba, un vero segreto per mantenere la barba perfetta. Ogni kit è pensato per soddisfare esigenze diverse: dagli amanti della barba a quelli che prediligono la rasatura, a chi si concentra sulla cura dei capelli, sino al vero edonista.

- Pubblicità -

THE HEDONIST SELFCARE, pensato per l’uomo che ama prendersi cura di sé, reinterpretando i gesti dell’igiene quotidiana in un’ottica più raffinata e ricercata. Comprende:

– Collutorio Delicato Purificante, senz’alcool per rispettare l’equilibrio della bocca, dall’aroma frizzante che ricorda lo zenzero, dona una piacevole sensazione di freschezza.

– Sapone Liquido Mani e Corpo, trasforma la detersione in un momento di piacere, grazie alla sua schiuma corposa che lascia la pelle morbida e profumata.

– Tonico Corpo Rinfrescante, da spruzzare a piacere, a contatto con la pelle dona un’immediata sensazione di benessere e di energia rinvigorente.

THE RESTORATIVE TREATMENT, il kit dedicato alla cura dei capelli, creato per l’uomo che desidera una haircare routine rigenerativa per una chioma sana e radiosa. Comprende:

– Shampoo Nutriente Restitutivo, ideale per donare nutrimento ai capelli, è adatto anche alla detersione della barba, diventando così un prodotto 2in1 indispensabile in doccia.

– Burro Nutriente Restitutivo, dalla texture morbida e avvolgente e dal goloso profumo di pistacchio, districa, ammorbidisce e protegge dallo smog sia i capelli che la barba.

– Spray Fissante Alta Tenuta, definisce e tiene in ordine i capelli senza appesantirli o lasciare residui, grazie alla sua evanescenza.

THE BEARD ADDICT, indispensabile per l’uomo patito della propria barba, questo kit permetterà di sperimentare ogni step della sua cura a casa, dalla pulizia all’idratazione. Comprende:

– Agnostico, il balsamo multifunzione iconico di Bullfrog si applica sulla barba per ammorbidirla, ma anche sui capelli per disciplinarli e sulla pelle per idratarla.

– Pasta Esfoliante Lavabarba, arricchita da grani di zucchero, deterge la barba e la pelle sottostante, svolgendo una delicata esfoliazione che elimina impurità e odori.

– Maschera Notturna Anti-stress, si applica sulla barba prima di andare a letto e si tiene in posa tutta la notte, senza bisogno di risciacquo. Il mattino dopo la barba sarà morbida e lucente, senza stress, perché farà tutto lei.

– Oliocento: formulato per le barbe più corte, l’olio dalla consistenza leggera e dal tocco asciutto permette di nutrire senza ungere.

THE PERFECT SHAVER, il regalo imperdibile per i cultori della rasatura quotidiana, che richiama gesti classici della tradizione della barberia più autentica ed elegante. Comprende:

– Rasoio di sicurezza, rifinito a mano e realizzato in metallo cromato, il rasoio di sicurezza a doppio filo “chiuso” è compatibile con le classiche lamette usa e getta tramite un pratico meccanismo a incastro.

– Agnostico Lozione Dopobarba, la lozione alcolica presenta la medesima fragranza del best seller Agnostico, declinandosi in quel gesto splash tra i più classici della tradizione della barberia.

– Crema da Rasatura Secret Potion (250ml), morbida e vellutata, crea una schiuma ricca e corposa che avvolge la barba ammorbidendola, preparandola così a una rasatura impeccabile.

https://bullfrogbarbershop.com