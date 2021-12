Pandora una dichiarazione d’amore scintillante con i gioielli

- pubblicità -

Decidere cosa regalare a Natale non è mai stato così semplice. Pandora, come ogni anno, ha creato una collezione pensata appositamente per tutti gli amanti dei gioielli, rendendo così molto più facile la scelta del regalo perfetto! Per questo Natale Pandora ha scelto un design estremamente elegante e raffinato, perfetto per le festività natalizie.

La collezione Pandora Timeless include stili classici con un twist sofisticato per celebrare le festività con un’eleganza senza tempo. I gioielli della collezione Pandora Timeless sono disegnati con dettagli destrutturati, sono rifiniti a mano, hanno un taglio innovativo e pietre dai colori accesi: blu, verdi e rosa che rendono la collezione versatile e senza tempo.

Le tonalità di rosso, oro e argento rappresentano la stagione delle feste e brillano intensamente come coloro che ami. Un esempio tra tutti è rappresentato dall’anello con Pietra Blu: design raffinato e si può abbinare facilmente per farti brillare ancora di più durante la stagione delle feste. I gioielli Pandora sono rifiniti a mano, si presentano con un design contemporaneo, e sono realizzati in materiali di alta qualità.