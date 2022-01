Luisa Spagnoli presenta la Collezione P/E 2022

- pubblicità -

Per la stagione Primavera/Estate 2022, Luisa Spagnoli invita la sua community di donne femminili, intraprendenti ed indipendenti ad imbarcarsi in un viaggio sognante in terre affascinati. La designer e imprenditrice italiana ricrea un’affascinante corte in stile New Mexico con suggestioni mediterranee che si fondono con elementi dell’ecosistema desertico in una celebrazione dell’heritage italiano che si apre ad ispirazioni ed atmosfere internazionali.

Tessuti di altissima qualità, molti dei quali certificati sostenibili, sono trattati con tecniche speciali per ottenere effetti preziosi. Stampe, ricami e motivi jacquard si alternano in una giostra di raffinata e femminile eleganza, che svela lo spirito più autentico della moda Made in Italy. I volumi sono ariosi e rilassati, come ad interpretare una nuova esigenza delle donne di fuggire da ogni costrizione.



Grandi abiti in seta con spacchi profondi, o di cotone stampa vichy sono stretti in vita da cinture in pelle con maxi-fibbie di turchesi. Portati con disinvoltura con le spalle scese e lasciati sbottonati rive-lano seducenti corsetti, le cui preziose finiture in stile lingerie si inseriscono anche nella costruzione di sinuosi abiti in organza, arricchiti da balze e resi in una vibrante palette di colore, che spazia dal giallo calendula al rosa fragola, e di un maxi-dress in shantung in un brillante tocco di turchese.

I corsetti con finiture in pizzo fanno capolino anche dalle camicie di gusto maschile, indossate con completi in denim dalle sfumature indigo che sembrano scolorite dal sole, e dalla maglieria. Immancabili protagonisti del guardaroba Luisa Spagnoli, le maglie si fanno preziose. Lavorate con effetto rete, sfrangiate e jacquardate hanno scolli profondi o diventano mini-dress decorati con motivi grafici o morbidi abiti a tubo dalle texture tattili.

Il denim aggiunge un tocco urbano e contemporaneo. I cinque tasche sfoggiano linee svasate che slanciano la silhouette, gli short hanno tagli iper-femminili e le pencil skirt rivelano sensuali spacchi frontali.

Blazer di ispirazione maschile in lino nero, turchese e sabbia, morbide bluse in impalpabile garza di lino, giacche con frange e suede, jumpsuit baggy stampate, ma anche camicie ricamate in chiffon e abiti romantici con dettagli in pizzo, diventano i capisaldi di un guardaroba versatile fatto di pezzi grintosi da mixare con fantasia.

Gli accessori dal look timeless e sofisticato esaltano la personalità di ogni look. Sandali flat, maxi hobo bag e porta cellulari con frange per gli outfit da giorno. Svettanti sandali con tacco dalle linee minimali e mini shoulder bag, sempre arricchite da frange, per rubare la scena dopo il tramonto. Ma sempre accompagnati dai gioielli in oro e turchesi… memorie di viaggio e amuleti portafortuna.

