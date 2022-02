Anelli Bulgari: prezzi e modelli di una maison d’eccezione

- pubblicità -

Bulgari è una delle maison di gioielleria più di classe e tra le più eccellenti. Le sue collezioni di gioielleria combinano un gusto classico ad una certa audacia. Essendo una maison romana, le sue forme e il suo carattere sono ispirate agli ideali di bellezza dell’antica Roma, alle sue architetture, ai suoi colori e al carattere delle sue decorazioni. La maison presenta una linea di alta gioielleria e una di gioielleria.

Gli anelli Bulgari si ispirano spesso a luoghi e rovine ancora visitabili della città, ed aspirano ad una bellezza eterna, come quella della città. Sono gioielli sublimi e dal design spesso austero ed elegante, ricche di colori e dalle forme ricercate. Gli anelli Bulgari sono forse i prodotti più celebri della maison, che li definisce “la quintessenza del design“. Sono realizzati in oro, e sono impreziositi da diamanti, pietre preziose e persino monete antiche. Dall’iconico anello Bulgari B.Zero1 alle altre collezioni, si tratta sempre di gioielleria eccezionale ed unica. Scopriamo insieme gli anelli Bulgari.

Anelli Bulgari B.Zero1: prezzi e modelli

L’anello Bulgari B.Zero1 è fatto da una sinuosa spirale in oro, ed è ispirato al Colosseo. L’anello riflette un approccio al design che è tipico e distintivo della maison: la combinazione di esuberanza e austerità tipica delle forme dell’antica Roma, e una grande creatività. C’è sia purezza che fantasia nel design dell’anello, che rievoca la grandezza e magnificenza della città. C’è il passato, ma c’è anche il futuro.

In oro di diversi colori, con diamanti, con forme diverse che si intersecano tra di loro, anelli sottili e forme compatte. Gli iconici anelli B.Zero1 sono il modello forse più famoso degli anelli Bulgari, e si presentano in un’ampissima varietà di modelli e materiali.

Anello a due fasce B.zero1 Rock in oro giallo 18 kt con pavé di diamanti lungo i lati e spirale con borchie. € 8.000,00

Anelli Bulgari: altri modelli

Roma, ma non solo. Bulgari ha dedicato il primo anello a stelle e strisce agli USA negli anni 70, in occasione del bicentenario della Dichiarazione d’Indipendenza. Gli anelli Bulgari della collezione New York celebrano l’amore per la città, combinando lo spirito americano e la stravaganza tutta Italiana. La collezione combina pietre colorate e monete.

La collezione Diva’s Dream, è contemporanea, sinuosa e intrigante. L’ispirazione romana questa volta viene dalle Terme di Caracalla, con i loro marmi policromi e i mosaici a ventaglio. Forse fantasiose e femminili, e molto italiane.

La collezione Fiorever è ispirata a Roma, Musa d’elezione della Maison, la collezione cattura la magia e l’infinito romanticismo della Città Eterna con creazioni dalla sfavillante e naturale eleganza.

La collezione Serprenti è fatta di anelli sinuosi, che si avvolgono attorno al dito, combinano materiali diversi e forme geometriche che si incastrano dando vita a design vibranti e raffinati.

Collezioni Anelli Bulgari

Gli Anelli Bulgari Bulgari danno rilievo all’iconico logo della maison, che si ispira alle iscrizioni e monete antiche. Antichità sia nelle forme che nel carattere, ma guardando sempre al futuro.

Ci sono poi i solitari, gli anelli dedicati all’amore per eccellenza. La collezione Bridal nasce dalla combinazione di stile e ricercatezza dei carati più preziosi. Catturando la scintilla che dà inizio a una grande storia d’amore, l’anello Incontro d’Amore evoca la magia di quel primo istante, la promessa di un futuro insieme, di una vita felice e ricca di passione. Con il suo radioso splendore, l’anello celebra l’incanto di quel primo indimenticabile incontro, l’emozione di un sentimento destinato a durare per sempre.

