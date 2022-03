Malo Cashmere festeggia il suo 50esimo anniversario

- pubblicità -

In occasione della Milano Fashion Week, Malo Cashmere ha dato il via alle celebrazioni dei suoi 50 anni di storia con uno speciale evento. La storica maison, fondata a Firenze nel 1972, ha presentato una capsule collection di abiti che rappresentano la massima espressione della maestria e dell’artigianalità Made in Malo.

Una collezione ispirata al mondo dell’Art Déco, che si riflette nell’anima ancienne e romantica dei capi: il cachemire più sottile, fibra principe della maison, crea pizzi, ruches e dettagli inediti. Abiti preziosi dalla femminilità delicata, discreta, raffinata. Una capsule che esprime la trasformazione della maglieria in haute couture tramite complesse e raffinate lavorazioni, tra le quali troviamo i pizzi rachel, i trafori a disegno e le coste scambiate a motivo. Un gioco di contrasti e tinture a mano tra tradizione e avanguardia. In accostamento a questi abiti inediti, anche alcuni capi della collezione AI 2022/23 “Autenthic Charme”, volutamente inseriti nella stessa location per sottolineare la maestria nel saper riprodurre sia pizzi antichi che capi moderni.

«Siamo felici e orgogliosi di celebrare mezzo secolo di storia, – dichiara la Proprietà – una storia fatta di alta qualità, stile senza tempo, lusso soffuso, grande capacità manifatturiera. La capsule che abbiamo presentato è la quintessenza di tutto questo e rappresenta tutto l’amore e la passione che solo le sapienti mani dei nostri artigiani sanno trasferire nei capi firmati Malo. La nostra è un’idea di moda da sempre orientata alla cultura del ben fatto, che richiede tempi lunghi e dilatati per ottenere capi di grande pregio, capaci di durare nel tempo e di vivere generazione dopo generazione. Un ideale, una filosofia che abbiamo voluto suggellare con la presentazione di questi abiti inediti, simbolo di eccellenza, attenzione al più piccolo dettaglio e valorizzazione del nostro, inestimabile, patrimonio artigianale».