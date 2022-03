Che Guevara frasi: tenerezza, celebri e famose e in spagnolo

Ernesto Guevara de la Serna, meglio noto come Che Guevara, è stato un personaggio della rivoluzione cubana nonché grande sostenitore di Fidel Castro. la sua immagine, ad anni di distanza è ancora oggi ricordata come simbolo di idealismo e ribellione. Tante sono le frasi che l’hanno reso famoso, ecco qui una breve selezione delle frasi di Che Guevara più note.

Nonostante fosse un uomo di politica sono diverse le frasi di Che Guevara che esprimono tutta la sua tenerezza di uomo, mostrando così anche un altro lato di lui. Eccone alcune.

Da uno di valore quale era, non potevano che esserci alcune frasi celebri e famose di Che Guevara di cui, quella più nota in tutto il mondo, è sicuramente “Hasta la victoria siempre”.

Hasta la victoria siempre. Patria o muerte…Ernesto Che Guevara

Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere.

Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.

Non possiamo essere certi di avere qualcosa per cui valga la pena vivere se non siamo disposti a morire per essa.

Possono morire le persone, ma non le loro idee.

Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario.

Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell’uomo più ricco della terra.

Credo nella lotta armata come unica soluzione per i popoli che lottano per liberarsi.

La vera rivoluzione dobbiamo cominciare a farla dentro di noi.

Quando si sogna da soli è un sogno, quando si sogna in due comincia la realtà.

Se io muoio non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò vivendo in te.

La rivoluzione si fa attraverso l’uomo ma l’uomo deve forgiare giorno per giorno il suo spirito rivoluzionario.

Molti mi definiranno avventuriero e lo sono, ma di una forma diversa, di quelli che rischiano la propria pelle per dimostrare le proprie verità.

Che Guevara frasi in spagnolo

Infine, si sa, le frasi lette nella lingua originale della persona che le ha dette hanno sempre un altro suono, un altro sapore. D’altronde ogni lingua ha i suoi detti e le sue citazioni che, tradotte, non sempre hanno lo stesso valore. Ecco quindi, per concludere, alcune frasi in spagnolo di Che Guevara.

En una revolución se triunfa o se muere , si es verdadera. In una rivoluzione, se è vera, si vince o si muore.

Para toda obra grande se necesita pasión y para la revolución se necesita pasión y audacia en grandes dosis, cosas que tenemos como conjunto humano. Ogni grande impresa richiede passione, e la rivoluzione richiede passione e audacia in grandi dosi, cosa che a noi, in quanto gruppo umano, non manca.

Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Dobbiamo ripetere qui una verità che abbiamo sempre detto davanti a tutto il mondo: fucilazioni; sì, abbiamo fucilato; fuciliamo e continueremo a fucilare finché sarà necessario.

No soy un libertador. Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a si mismos. Io non sono un liberatore: i liberatori non esistono. Sono i popoli che si liberano da sé.

No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Non si vive celebrando le vittorie, bensì superando le sconfitte.

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. In qualunque luogo ci sorprenda la morte, che sia la benvenuta, purché il nostro grido di guerra giunga a un orecchio ricettivo, e purché un’altra mano si tenda per impugnare le nostre armi e altri uomini si apprestino a intonare canti luttuosi con il crepitio delle mitragliatrici e nuove grida di guerra e di vittoria