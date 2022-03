London Calling, 13 grandi dell’arte contemporanea a Roma

- pubblicità -

Palazzo Cipolla ospita a Roma London Calling: British Contemporary Art Now. From David Hockney to Idris Khan. 13 grandi artisti britannici di diverse generazioni, per la cui carriera artistica la città di Londra ha svolto un ruolo molto importante.



La mostra è promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, ed è realizzata da Poema con il supporto organizzativo di Comediarting e Arthemisia.

London Calling. 13 importanti artisti internazionali che hanno subito il fascino della capitale britannica

Dal 17 marzo al 17 luglio 2022, London Calling presenta un parterre d’eccezione di artisti nati nell’arco di cinque decenni, tra il 1937 e il 1978. David Hockney, Michael Craig-Martin, Sean Scully, Tony Cragg, Anish Kapoor; Julian Opie, Grayson Perry, Yinka Shonibare, Jake e Dinos Chapman; Damien Hirst, Mat Collishaw, Annie Morris e Idris Khan.