ASTRATTE, le donne dell’astrazione italiana in mostra a Como

La settecentesca Villa Olmo ospita a Como ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000, una mostra dedicata ad alcune delle protagoniste dell’arte astratta italiana.

Dal 19 marzo al 29 maggio 2022, l’esposizione organizzata dal Comune di Como e curata da Elena Di Raddo, racconta quelle artiste trascurate o dimenticate che, dopo 20 anni di ricerca, tornano al centro dell’attenzione della critica.

La storia dell’arte astratta infatti è una storia sostanzialmente al maschile. In Italia un primo passo viene fatto nel 1980 da Lea Vergine, con la mostra L’altra metà dell’avanguardia. In quell’occasione infatti, per la prima volta, vengono messe sotto il riflettore le donne dimenticate dalla storia dell’arte. Tra queste anche alcune artiste parte del gruppo degli astrattisti comaschi; le stesse che saranno poi raccontate in occasione delle grandi mostre Elles font l’abstraction al Centre Pompidou di Parigi e Women in Abstraction al Guggenheim Museum di Bilbao.