Olfactive Studio: profumi ispirati dalla fotografia

Kaon inizia il 2022 con l’importazione di un nuovo marchio che si configura come un incontro tra fotografia artistica contemporanea e profumeria: Olfactive Studio.

Il marchio è stato lanciato a Parigi, raffigurando un universo di profumi concepiti come degli angeli: senza genere, ma con un’anima, che si rivolgono ad un pubblico dalla personalità forte e distintiva ed è di Céline Verleure, un’appassionata creatrice di profumi francese.

Céline trascorre la sua infanzia immersa nella natura: sognando di diventare un architetto, disegna e inventa il suo mondo. Dopo gli studi di marketing, rinuncia a progettare abitazioni e ha l’opportunità di entrare nella maison di profumi Kenzo. Pierre Broc, creatore delle fragranze Kenzo, diventa il suo mentore e le insegna il mestiere di creare profumi. A 28 anni crea Kenzo Jungle insieme al profumiere Dominique Ropion e Jean-Louis Sieuzac, poi L’Eau par Kenzo con Olivier Cresp.

Successivamente su un’idea originale di Firmenich, lancia Osmoz.com per gli appassionati di profumi. La passione di Céline viene alimentata dai suoi viaggi: impara la calligrafia giapponese a Tokio e trascorre molti mesi in India, adora Pondichery e l’intensità del subcontinente. Partendo da Capo Verde attraversa l’Atlantico, viaggia in tutto il Sud America e si innamora di Rio de Janeiro dove vive per due anni importando vini francesi per il piacere dei Carioca.

Le manca però la creazione di profumi e così decide di lanciare “il blog del profumo che non esiste (ancora)!” per sfidare il destino e dare vita a un nuovo marchio, grazie alle intuizioni della comunità del web (oltre 5.600 persone hanno partecipato alla creazione di Olfactive Studio)”.

Ad Oggi, Olfactive Studio sta riscuotendo un grande successo in più di 30 paesi in tutti i continenti. Insieme, nasi e fotografi di talento, hanno creato le fragranze che compongono la Collezione Black: Autoportrait, Chambre Noire, Still Life, Still Life in Rio, Woody Mood e Flash Back in New York. La fotografia e le fragranze fanno eco e si valorizzano a vicenda.

Alla prima collezione, si affianca una seconda: SEPIA, sei Extraits de Parfum dalle composizioni preziose e raffinate che risaltano l’aura di eccezionali materie prime altamente concentrate (20%). Ogni Extrait de Parfum della collezione Sepia esalta una materia prima o un accordo particolare.

Ispirato a tre fotografie di Roberto Greco, questo trittico floreale riunisce universi olfattivi e visivi e presenta Irish Shot, Violet Shot e Rose Shot. Pur conservando la linea distintiva dello Studio con l’onda scolpita, la collezione SEPIA si distingue per essere caratterizzata da flaconi avvolti in una guaina di cuoio color terra di Siena.

Il tappo è di color ocra-rame, come la placca di metallo del colletto. Lo schema dei colori ricorda i toni seppia delle fotografie d’epoca che amiamo conservare come ricordo. La pelle, un materiale nobile, morbido e caldo, è il primo accenno allo spirito della composizione: preziosa, elegante e rivelatrice di una materia esclusiva la cui concentrazione e cura la collocano nella classe della “Profumeria d’Alta gamma”.