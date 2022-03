Manila Grace per Orphans’s Dreams

- pubblicità -

Manila Grace per la stagione SS22 ha lanciato una capsule di T-shirt. Spiritose e fumettistiche, queste T-shirt rappresentano gli animali dell’Africa che lanciano messaggi motivazionali nei confronti di tutte le donne, proprio come il brand stesso fa nella sua quotidianità: sostenere le donne nelle loro molteplici sfaccettature e nella loro unicità.

Anche quest’anno, come gli altri anni, Manila Grace ha deciso di sostenere un’iniziativa di beneficienza attraverso la vendita di queste T-shirt che saranno disponibili per tutta la stagione nelle boutique del brand, presso i rivenditori aderenti e sul sito e-commerce.

Una parte del ricavato, infatti, sarà devoluto a Orphans’s Dreams (orphanssdreams.com) la Onlus apolitica e non confessionale che da anni opera in Africa a sostegno dei bambini per assicurare loro un futuro migliore.