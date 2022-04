Steve McCurry, For Freedom. La condizione delle donne afghane in mostra a Palermo

- pubblicità -

Palazzo Reale di Palermo presenta al pubblico For Freedom, nuovo progetto autoriale di Steve McCurry. Il racconto fotografico di un dramma in pieno svolgimento; l’urlo di denuncia per i diritti delle donne afghane. Contro la libertà negata. Ingabbiate, invisibili. Gli sguardi raccontano un futuro che non esiste più.

La mostra, dal 29 marzo al 17 luglio 2022, è frutto di una collaborazione tra la Fondazione Federico II e il più celebre fotografo al mondo di reportage antropologico, Steve McCurry; che ha saputo raccontare l’Afghanistan negli ultimi quarant’anni «testimoniando le donne afghane tra violenze, miserie, speranze».

Un ponte ideale verso il mondo afghano negli scatti di Steve McCurry

Col ritorno dei talebani nel 2021, le donne in Afghanistan hanno perso da un giorno all’altro ogni diritto allo studio e alla vita sociale; sono state bandite da ogni attività. Una tragedia che si perpetua quotidianamente, annullando qualsiasi forma di libertà di pensiero e di azione per tutte le donne e le bambine afghane.