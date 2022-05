David LaChapelle. I Believe in Miracles, la mostra al MUDEC

Dalla sua formazione con Andy Warhol e dalla cultura pop, lo sfaccettato vissuto artistico di David LaChapelle è approdato alle gallerie, per culminare poi in una fotografia artistica unica nel suo genere; caratterizzata da un’acuta consapevolezza del tempo in cui viviamo. Partendo dai primi lavori David LaChapelle. I Believe in Miracles svela in anteprima assoluta una serie inedita di opere che fanno parte della nuova e visionaria fase di produzione; risultato della potente eredità della sua lunga esperienza artistica e umana.

Con questo nuovo progetto, curato da Reiner Opoku e Denis Curti, insieme allo studio LaChapelle, il Museo delle Culture ospita un percorso espositivo che mette infatti al centro uno sguardo critico sull'animo umano, indagato nelle sue pieghe fatte di gioie, dolori, solitudini, passioni, insicurezze e ideali. L'uomo e il rapporto con sé stesso, l'uomo nell'ambiente circostante e nella società umana, l'uomo nella Natura. Citando le parole dei curatori, "David LaChapelle intraprende questo viaggio verso una dimensione più profonda e spirituale già a partire dagli anni '80 e, nel corso della sua carriera, ha sempre saputo rinnovarsi attraverso linguaggi e liturgie figlie del nostro tempo, mantenendo uno stile riconoscibile. Un marchio di fabbrica che ha a che fare con una dimensione onirica e surreale. (…) Il percorso espositivo non ha, volutamente, un andamento lineare, perché il display si riferisce a un continuo e coerente intreccio di tematiche tra loro correlate. È un continuo entrare e uscire dalle contraddizioni della nostra esistenza: dal miracolo desiderato all'inferno della contemporaneità."