Let’s Get Digital! Crypto Art e NFT a Palazzo Strozzi

Let’s Get Digital! propone uno sguardo su un movimento in piena evoluzione e trasformazione; punto di partenza per una sempre più accelerata commistione tra estetica e nuove tecnologie, una rivoluzione per tutto il mondo dell’arte, digitale e non solo.

Oltre all’arte, anche la moda, la musica, lo sport e il mondo del gaming creano nuovi NFT ogni giorno, aprendo nuove dimensioni di interazione tra reale e digitale. Acronimo per Non-Fungible Token, “gettone non fungibile/riproducibile”, un NFT è un video, un’immagine o un qualunque contenuto digitale che viene certificato attraverso la blockchain. Questa tecnologia rende i file crittografati e registrati in un archivio che ne garantisce la visualizzazione per tutti ma il possesso da un singolo individuo; nello specifo, in verità, oil possesso è riconosciuto da un singolo wallet, ossia un indirizzo identificativo anonimo.

In questo nuovo mondo digitale, basato a livello di mercato sulle criptovalute, gli NFT popolano i cosiddetti metaversi; mondi paralleli virtuali i cui confini si estendono fino al mondo tangibile e convenzionale ma con nuovi paradigmi di interazione sociale. Conferendo valore a opere digitali che per loro natura sono facilmente duplicabili, questa nuova modalità di creare, fruire e collezionare l’arte ha alimentato un mercato alternativo e indipendente da quello tradizionale; ma soprattutto ha permesso lo sviluppo di inediti percorsi e possibilità per la produzione degli artisti e per la fruizione del pubblico, in una nuova idea di interconnessione a livello globale.