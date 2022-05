Stroili apre al civico 23 di via Torino a Milano

- pubblicità -

Stroili rafforza il network distributivo a Milano e apre al civico 23 di via Torino. Lo spazio di 113 metri quadrati rappresenta il nono nel capoluogo lombardo dopo quelli situati in Corso Buenos Aires, Stazione Garibaldi, Corso Vercelli, Citylife, Bonola e all’interno dei negozi Coin di Cinque Giornate, Corso Vercelli e Piazza Cantore.



L’opening testimonia il continuo sviluppo di Stroili che raggiunge in totale 340 punti vendita in tutta Italia, grazie a un’offerta di prodotti di tendenza ma dal concept accessibile che negli anni è riuscita a conquistare anche il consumatore più esigente.



Infatti, Stroili è leader nell’ambito della gioielleria accessibile, con una vasta gamma di articoli capace di accontentare qualsiasi gusto ed esigenza: orecchini, anelli, bracciali e collane di diversi design e lavorazioni.

Linee che spaziano dal contemporaneo al fashion, dall’argento all’acciaio, dalle pietre preziose colorate fino ad arrivare ai diamanti, e all’ oro, mai così ampio in termini di collezioni e scelta.

“Stiamo reagendo positivamente al post-Covid grazie all’entusiasmo dei nostri collaboratori e grazie ai nostri clienti che continuano a scegliere i nostri negozi ed il nostro sito Stroili. per acquistare gioielli ed orologi. Questo ci permette di raggiungere performance, dal punto di vista finanziario, sopra alle aspettative e quindi di accelerare il nostro piano di investimenti in Italia”, ha commentato Marco Licastro, Direttore Commerciale di Stroili.



Nel nuovo store di Via Torino, il cliente potrà usufruire anche di un’ampia gamma di servizi, dalla foratura lobi, all’incisione immediata, fino al cambio pila e cinturini.



Nei giorni 28 e 29 maggio, con l’apertura della nuova gioielleria, ci sarà una speciale promozione: a fronte di un acquisto minimo di 69 euro, sarà data in omaggio un’esclusiva shopper firmata Stroili.