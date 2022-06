Lo stile e la raffinatezza della collezione SS22 di Camomilla Italia

- pubblicità -

Camomilla Italia si fa portavoce di un nuovo stile di vita sereno e gioioso, lasciandosi ispirare da quella donna che ha bisogno di ritrovare le proprie abitudini e che ama lasciarsi andare e sentirsi liberamente sé stessa. In un’ottica di inclusione e complementarità, il marchio ha scelto di celebrare la bellezza femminile e la diversità come valore dell’unicità in tutte le sue sfaccettature. Attraverso uno street casting on the go a Milano, Camomilla Italia – insieme ad un casting director professionista – ha selezionato 3 giovani donne che hanno potuto vivere un’esperienza unica e sfilare insieme a 6 modelle professioniste e alla talent – ambassador del brand per questa occasione – Valentina Melpignano.

- Pubblicità -

La Creative Director, Giorgia Pierro, insieme al suo team ha intrapreso proprio uno studio stilistico per rivolgersi ad ogni donna che ama essere raffinata e di tendenza e che cerca look che l’accompagnino durante i differenti impegni della giornata.

Leitmotiv della sfilata Camomilla Italia Spring/Summer 2022 la capsule Couture per rendere indimenticabili i momenti speciali.

Protagonisti sono gli abiti in raso, di varie lunghezze per valorizzare le diverse fisicità senza rinunciare all’eleganza e alla femminilità. Così anche i nomi degli outfit richiamano personalità di spicco del jet-set internazionale, vere e proprie icone di stile, sempre attuali: Diana, Elizabeth, Marilyn, Stephanie, Alexandra, Carolina.

- Pubblicità -

Preziosi drappeggi, bustini couture, scolli ricercati, ampie gonne che lasciano spazio anche a silhouette più asciutte, sono tra le caratteristiche principali degli abiti della capsule Couture. Camomilla italia sceglie di portare in passerella anche una delle novità più importanti della stagione: il progetto YOU&ME dedicato alla bambina, rivolto alle clienti del futuro.

La nuova tendenza mini-me si fa strada nella nuova stagione. Il brand la interpreta proponendo look raffinati che vestono uguali mamme e bambine per un risultato matchy matchy dal carattere dolce. Il senso di appartenenza e l’amore diventano i valori di questo progetto. Abiti in colori chiari e pastello con profili di pizzo estremamente ricercati si alternano a completi blusa-gonna in fantasie floreali adatte alle clienti del brand e ovviamente alle loro piccole.

Chiudono la sfilata le proposte dal mood vacanziero, spensierato e rilassato, pensate per accompagnare le donne nel periodo più piacevole dell’anno: l’estate. Sono le atmosfere felliniane, i look d’ispirazione anni 50, le giornate lunghissime da trascorrere in riva al mare e le passeggiate al chiaro di luna ad ispirare questo mood per vere dive moderne.

La proposta è ampia, ma ciò che rende unici i capi Holiday è la combinazione di colori e fantasie armoniose. I kaftani, gli abiti fluttuanti, i coordinati, caratterizzati da colori vitaminici, saranno i perfetti alleati durante tutte le attività vacanziere, da quelle più dinamiche alle più eleganti. Immancabile nel guardaroba estivo la stampa maiolica, proposta da Camomilla Italia nei colori turchese e mais in versione all over o come dettaglio.

I colori e la vivacità della penisola sorrentina, i toni dell’ibiscus in versione tye dye, la stampa allover floreale su fondo white e fiori di rubino, la stampa tropical, serpentine, carribean, accendono di glam i summer look perfetti per il giorno ma anche per un aperitivo al tramonto. Non può mancare in questo tema l’intramontabile sangallo di cotone, proposto da Camomilla Italia in combinazione con il pizzo per un minidress lezioso.

www.camomillaitalia.com