Frasi per i figli grandi: le più belle frasi per i figli adulti

Una delle forme d’amore più forti e uniche nella vità è quella provata da un genitore per i propri figli. Questo rapporto, spesso complesso, burrascoso e delicato, è alla base di ciò che si impara del mondo e della vita. Così come i figli apprendono dai propri genitori, così anche i genitori imparano molto dai propri figli. Più un figlio, cresce, poi, più si avverte un cambiamento inevitabile, spesso non voluto, da affrontare però con non meno gioia. Per poter comprendere meglio questo delicato passaggio, ecco di seguito una serie di frasi per i figli grandi. Attraverso le parole di artisti e personalità storiche, si può imparare qualcosa di più su tale importante legame.

Finché i figli sono piccoli, infatti, le cose che si insegnano loro sembrano ai genitori ancora controllabili. Quando un figlio cresce, invece, si sviluppa una paura profonda, legata alla difficoltà di stare al loro passo e di proteggerli da quanto accade nel mondo. Le frasi belle per i figli grandi qui proposte vogliono dunque essere un aiuto, una guida, permettendo di ricordare quali sono i valori più importanti da insegnare, così che questi possano sempre più crescere nell’animo dei propri figli, i quali li porteranno avanti con amore e grande cura.

Certo, come già detto il rapporto tra genitori e figli non è affatto semplice e i momenti di incomprensione crescendo possono essere tanti. Non bisogna però mai dimenticare le emozioni che questo tipo di legame è capace di trasmettere ad ogni età. Anche nei momenti più dolorosi, i genitori possono trovare forza nei propri figli e viceversa. Ecco dunque alcune frasi belle per i figli adulti:

Frasi per i figli grandi

Poeti, scrittori, artisti e molte altre personalità della storia ci hanno lasciato numerosi aforismi sull’essere genitori e sul rapporto con i figli. Sono queste frasi che ancora oggi tramandano importanti valori, facendoci riflettere sul dono unico che è avere un figlio e sul modo migliore per educarlo a crescere nel mondo. Ecco di seguito un elenco delle migliori frasi per i figli grandi da cui poter imparare molti.

Crescere un figlio è avanzare verso il futuro e tornare indietro nel passato.È fare progetti e provare ricordi, è essere adulto e bambino, come un cavallo a dondolo che ondeggia nella stanza del tempo. (Fabrizio Caramagna)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa)

Gli anni passeranno e un giorno guarderai tuo figlio come un uomo e ti sentirai incredibilmente orgoglioso del fatto che si prenda cura di sé, sia sicuro, che offra un contributo e, si spera, che vada molto oltre te nel campo della sua vita. (Steve Biddulph)

Un bambino entra nella tua casa e per i successivi vent’anni fa un tale frastuono che riesci a malapena a sopportarlo. Poi il figlio se ne va, lasciando la casa così silenziosa che pensi di essere sul punto di impazzire. (John Andrew Holmes)

Lascia che i tuoi ragazzi mettano alla prova le loro ali. Potrebbero non essere aquile, ma ciò non significa che non dovrebbero librarsi liberi. (C. J. Milbrandt)

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente; il giorno in cui li perdona, diventa un adulto; il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio. (Alden Albert Nowlan)

I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della fame che di se stessa ha la vita. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi, e non vi appartengono benché viviate insieme. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, poiché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro, poiché abitano in case future, che neppure in sogno potrete visitare. (Kahlil Gibran)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Uno dei più grandi doni che puoi fare al tuo ragazzo è il dono di fargli sapere che ci sei stato. (Sebastian R. Jones)

Frasi belle per i figli grandi

Gli aforismi che parlano dell’essere genitori e del rapporto con i figli, specialmente mentre crescono e diventano grandi, sono numerosissime. Sono frasi che per lo più invitano a riflettere sui doni presenti e ai valori da perseguire per poter costruire un futuro splendente. Quando si è giovani, si ha il mondo in mano, ma spetta ai genitori insegnare il modo migliore per utilizzare questo potere. Ecco allora alcune tra le frasi più belle per i figli grandi.

E tu ci hai su dal cielo, ci hai trovato e piano sei ventuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ha posato su uno scoglio ed eri tu. (Fabio Concato)

Dicono che il primo obbligo verso i nostri figli è renderli felici. Spero, figlio, di aver adempiuto a questo meraviglioso mandato con te. (Edgardo Chas)

Se riesci a occupare il minuto inesorabile dando valore a ogni istante che passa, Tua è la terra e tutto ciò che è in essa. E – quel che è più – sei un Uomo, figlio mio! (Joseph Rudyard Kipling)

Tu raccoglierai nella vecchiaia i frutti della tua condotta di giovane uomo. Sii felice a diciottanni, serio a venticinque anni, saggio a trenta e tu sarai ricco a quarant’anni. (Honoré Beaugrand)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

Se sai bene ciò che fai la felicità sarà sempre raggiungibile, se non sai quello che vuoi l’infelicità sarà spesso incomprensibile. Se davvero sai chi sei la felicità sarà desiderare ciò che hai dentro, in fondo all’anima. (Marlene Kuntz)



Mio tenero germoglio, che non amo perché sulla mia pianta sei rifiorita, ma perché sei tanto debole e amore ti ha concesso a me. (Umberto Saba)

“Non devi prendere in giro nessuno e non devi fidarti di nessuno, è una legge della vita: il male torna sempre indietro”. “E il bene? Chiese Nilou. La madre ebbe un attimo di esitazione, poi disse: “Anche quello”. (Da Il volo felice della cicogna Nilou di Guido Conti)

I gioielli più preziosi che mai avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli. (Gaspard Mermillod)

I figli sono le ancore della vita di una madre. (Sofocle)

I figli addolciscono le fatiche, ma rendono le sventure più amare; aumentano le preoccupazioni della vita, ma mitigano il ricordo della morte. (Francesco Bacone)