Frasi per la mamma: le più belle per ogni occasione

Nella vita di un figlio o una figlia, nessuno è più speciale della mamma. Non solo perché si tratta della persona che ci ha fisicamente messo al mondo donando la vita, ma anche perché si tratta della persona che più di ogni altra vive sulla pelle le nostre gioie e i nostri dispiaceri. La mamma è davvero una figura da celebrare ogni giorno, e per farlo ecco alcune frasi per la mamma da poter utilizzare al momento giusto.

Sicuramente il più delle volte può essere capitato di discutere con la propria mamma, magari arrivando anche a dirle cose brutte che sicuramente non si pensavano. Anche questi momenti vengono però subito oscurati dall’amore che lega una madre ai propri figli. Sia che si decida poi di scriverle una lettera o di parlarle direttamente, ecco qui una selezione delle frasi sulla mamma più belle per ogni occasione, da poterle dedicare sia nel giorno della sua festa, sia tutti i giorni dell’anno.

Di seguito si possono dunque trovare alcuni elenchi divisi per categorie, da frasi brevi pronunciate da celebrità a frasi da dedicare alla mamma per il suo compleanno, da quelle pensate appositamente dai figli a quelle per una mamma che non c’è più. Tra le tante riportate qui di seguito si potranno individuare quelle che maggiormente fanno al proprio caso e che possono anche essere personalizzate secondo la propria necessità. Ecco dunque le migliori frasi per la mamma.

Frasi per la mamma brevi

Poeti, artisti e tante altre celebri personalità della storia hanno riflettuto sul ruolo e sull’importanza della madre. Di seguito si possono trovare alcune delle più belle frasi d’autore da dedicare alla mamma. Si tratta di frasi brevi ma d’effetto, che colpiscono al cuore e generano tante emozioni. Ecco le frasi per la mamma brevi:

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. ( William Ross Wallace )

) L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte. ( Catherine Becher )

) Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre. ( Lin Yutang )

) La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina. ( Victor Hugo )

) Una madre non dorme mai quando vuole. Essa è legata al sonno di suo figlio. ( Jean Gastaldi )

) Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. ( Christian Bobin )

) Una buona madre vale più di mille maestre. ( George Herbert )

) Siamo nati dall’amore; l’amore è nostra madre. ( Gialal al-Din Rumi )

) Io penso che, se alla nascita di un bambino una madre potesse chiedere ad una fata di dotarlo del dono più utile, quel dono sarebbe la curiosità. ( Eleanor Anna Roosevelt )

) Una mamma è una carezza che riempie il mondo di amore. (Rinaldo Sidoli)

Frasi per la mamma morta

Quando si perde la propria mamma, si perde tutto. La perdita della mamma è infatti una delle cose più brutte e difficili da dover affrontare durante la vita di ognuno. Questo perché la sua assenza porta via un punto di riferimento unico, fatto di fiducia e amore incondizionato. Anche se non c’è fisicamente, la mamma viene però sempre ricordata e per farlo ecco alcune frasi per la mamma morta, che aiutano a colmare il vuoto che sentiamo dentro.

Cara mamma, grazie per i tanti bei ricordi che ci hai lasciato. Il tuo amore rimarrà la nostra guida e, anche se non potremo vederti, sarai sempre al nostro fianco.

Il mondo cambia di anno in anno, le nostre vite di giorno in giorno, ma l’amore e il ricordo di te non passeranno mai.

Dovermi separare da te è stato uno dei momenti più dolorosi della mia vita. Ci vediamo in paradiso, mamma. Mi manchi un sacco.

Ora so perché mi hai sempre detto di essere forte. Sapevi che un giorno avrei avuto bisogno di quella forza per sopportare la tua perdita.

Non ho mai capito il significato delle parole “mi manchi” finché non ho cercato la mano di mia madre senza trovarla.

Frasi per la mamma speciale

Oltre alle frasi che si possono inventare e scrivere di proprio pugno, ci sono tanti aforismi di celebri personalità dedicati alla mamma che si possono riutilizzare per dedicarle alla propria genitrice. Di seguito si elencano dunque alcune frasi per la mamma speciale, con cui celebrare la donna più importante di tutte.

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. ( William Shakespeare )

) Una buona madre vale cento maestri. ( George Herbert Palmer )

) Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. ( Honoré de Balzac )

) Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino. ( Enzo Biagi )

) Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri. (Rudyard Kipling)

Frasi per la mamma compleanno

Nessun compleanno è speciale come quello della propria mamma. Un giorno a cui non si può mancare per nessun motivo al giorno, in cui poter celebrare una volta di più la donna che ci ha dato la vita, dedicandole pensieri e omaggi. Per l’occasione, ecco alcune frasi per la mamma compleanno, da poter usare così come sono o da poter personalizzare secondo le proprie necessità.

Buon compleanno alla donna che ha sacrificato molti momenti preziosi della sua vita per rendermi felice. Sei una madre fantastica!

Cara mamma, oggi è un gran giorno da festeggiare! Grazie per esserci sempre stata quando avevo bisogno di te. Ti auguro un fantastico compleanno!

Non sentirti sopraffatta dal numero di candele sulla tua torta. Non innescherà ancora l’allarme antincendio. Forse l’anno prossimo! Buon compleanno, dolce mamma!

Buon compleanno alla donna più importante della mia vita. Tu eri tutto per me quando ero un bambino, e lo sei ancora adesso. Che in questo giorno speciale sia fantastico quanto te. Buon compleanno mamma!

So che non te lo dico spesso, ma ti voglio bene. Spero che in questo giorno speciale tu capisca quanto sei importante per me. Buon compleanno mamma!

Frasi per la mamma commoventi

Difficile non emozionarsi quando si pensa all’amore che una madre dona ai suoi figli. In occasioni di ringraziamenti pubblici è molto facile commuoversi, magari facendo fatica a continuare nel dire ciò che si stava dicendo. Per aiutarsi, ecco una serie di frasi per la mamma commoventi da poter usare al momento giusto per celebrare la propria mamma.

L’amore di una mamma è incondizionato: mentre gli altri prima ti conoscono poi ti amano, la mamma prima ti ama poi ti conosce.

Sei la mamma che tutti vorrebbero e che io ho avuto la fortuna di avere. Ti voglio tanto bene!

Alla migliore madre del mondo, ti offro la mia più sincera gratitudine e il mio più puro amore.

Cara mamma, grazie per esserci stata quando avevo bisogno di te e anche per le volte in cui pensavo di no.

Grazie per avermi fatto fare il pieno di sorrisi, abbracci e carezze. Grazie per l’immenso amore che mi hai sempre regalato. Grazie di essere la mia mamma!

Frasi per la mamma belle

Sono innumerevoli le frasi da poter dedicare alla propria mamma, ma alcune sono più belle di altre. Si tratta di quelle che riflettono maggiormente sul ruolo e sul valore della mamma nella vita dei propri figli. Per poter comprendere ciò, ecco di seguito alcune frasi per la mamma belle, su cui poter riflettere e da poter poi dedicare alla propria mamma.

C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola. ( Harriet Beecher Stowe )

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino. ( Enzo Biagi )

La vita non arriva con un manuale, viene con una madre. ( Anonimo )

La mamma ha inventato l’amore sulla terra. ( Edmond Haraucourt )

È felice il figlio la cui fede nella propria madre rimane indiscutibile. (Louisa May Alcott)

Frasi per la mamma migliore del mondo

Ogni mamma è la mamma migliore del mondo. Ecco perché è importante per tutti celebrarle e riconoscere ogni giorno il loro valore. Per chi è in cerca di frasi per la mamma migliore del mondo da dedicare alla propria genitrice, ecco alcuni ottimi esempi da poter prendere così come sono o da poter personalizzare in base alla propria esperienza.

Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore.

Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.

Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma!

Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

Frasi per la mamma dai figli

L’amore dei figli per la propria madre è unico e non può essere sostituito con nulla al mondo. Molto spesso si può darlo per scontato ma arriva sempre un momento in cui ci si ricorda di quanto sia importante questo tipo di amore nella propria vita. Per celebrarlo, ecco una serie di frasi per la mamma dai figli, dediche da fare per celebrare la donna più speciale di tutte.

I gioielli più preziosi che ho avuto intorno al collo, sono state le braccia della mia mamma.

Un giorno quando finiranno le pagine della mia vita, so che sarai uno dei capitoli più belli.

Una madre e una figlia condividono sempre un legame speciale, che è inciso nei loro cuori.

Credo nell’amore a prima vista perché ho amato mia mamma da quando ho aperto gli occhi.

Grazie dell’amore, della dolcezza, della comprensione, della pazienza: in poche parole, grazie di esistere, mamma!

Sei la mamma che tutti meriterebbero e che io ho avuto la fortuna di avere.

Sono una donna forte perché una donna forte mi ha cresciuto.