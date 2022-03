Frasi di buon compleanno: semplici, divertenti, per un’amica, per la mamma

Prima di ogni regalo che si rispetti si scarta con attenzione il biglietto di auguri. Può essere breve, semplice e immediato oppure diretto, a volte freddo e altre ricco d’amore tanto da far persino commuovere. Ma se siete ancora alla ricerca delle parole giuste, ecco alcune frasi di buon compleanno!

Un pensiero, un bel regalo, un bel momento insieme con una bella foto ricordo e ovviamente un bel biglietto. Ecco alcune delle più belle frasi di buon compleanno per un’amica!

A volte non servono grandi giri di parole, ma bastano delle frasi semplici per augurare buon compleanno!

Non c’è niente di meglio di un romantico biglietto per donare un sorriso nel giorno più bello del compleanno di una persona. Ecco qui alcune frasi di buon compleanno piene d’amore!

È un altro anno che sei nel mio cuore. Buon compleanno tesoro mio!

Grazie per essere il partner perfetto della mia vita. Buon compleanno

Se c’è una cosa bella dell’invecchiare è farlo insieme a te. Buon compleanno amore mio!

Mi scalda il cuore pensare che i tuoi compleanni scandiscono non più solo la tua vita, ma anche la mia, oggi e ancora per tanti, tanti anni. Auguri amore mio e cento di questi giorni, insieme!

Buon compleanno alla persona che rende migliore ogni singolo giorno della mia vita. Tanti auguri amore mio!

Tesoro, grazie per tutti i ricordi meravigliosi e inestimabili che hai portato nella mia vita. Buon compleanno!

Innamorarsi di te è stato facile. Continuare ad amarti lo è stato ancora di più. Buon compleanno tesoro mio!

Nel tuo giorno speciale, ti prometto di viziarti sempre più, perché meriti un’intera giornata di puro amore e gioia. Ti amo!

Nel giorno del tuo compleanno, festeggiamo il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Amo la mia vita assieme a te. Tanti auguri tesoro mio!

La vita è un cammino che voglio percorrere con te. Buon compleanno amore mio!

Frasi di buon compleanno divertenti

Non tutto deve essere serio, anzi. Diciamocelo i biglietti con le frasi di buon compleanno divertenti sono sempre i più belli! Ecco quindi una breve lista per prendere qualche spunto!

Per il tuo compleanno avrei voluto regalarti qualcosa di affascinante e divertente, ma poi mi sono ricordato che hai già me nella tua vita. Tanti auguri!

Non pensare che stai diventando vecchio, pensa che stai diventando un classico! Auguri di buon compleanno!

Non hai un anno in più, ma solo un giorno in più di ieri… Buon compleanno!

Su con la vita. Diventare un anno più vecchi è meglio dell’alternativa. Buon compleanno!

Io non invecchio, divento vintage

Quanti anni compi? Solo uno, gli altri già li avevo

E’ facile essere fighi a 20 anni….è dopo i 50 che si vede chi vince la guerra!!

Ciò che conta è lo stato di conservazione, non l’anno di immatricolazione!! Auguri

Sai di essere vecchio quando le candeline costano di più della torta!

Dopo i 40 anni noi donne non compiamo gli anni…saliamo di livello in bellezza, saggezza ed incanto

Frasi di buon compleanno per una figlia o un figlio

I biglietti dei genitori sono quelli che si custodiscono gelosamente, che si tengono per sé, per tutta la vita. E i genitori lo sanno e forse, proprio per questo, studiano ogni singola parola a dovere. Ecco quindi alcune frasi di buon compleanno per una figlia o un figlio utili per prendere spunto.

Hai un anno in più, ma per me sarai sempre la mia bambina. Buon compleanno!

Buon compleanno. Che tu possa sempre sognare in grande, sorridere sempre delle piccole cose, imparare ogni giorno una cosa nuova e custodirla come un tesoro, che tu possa ogni anno essere felice del passato e curiosa del futuro, che tu possa semplicemente essere felice. Non chiedo altro per te se non che tu sorrida sempre, con le labbra, con gli occhi e soprattutto col cuore. Auguri

Ti ho amata per la bambina che eri, per la donna speciale che sei diventata ora e per la figlia meravigliosa che sarai sempre, buon compleanno dal tuo papà!

Averti intorno a me bambina, vederti correre felice e giocare spensierata e adesso ti rivedo donna a inseguire i tuoi sogni. Oggi è il tuo compleanno e voglio farti degli auguri speciali per dirti quello che desidero per te. Io desidero che tu stia sempre bene e sia sempre felice. Fa quello che ti fa stare bene e non preoccuparti di quello che impone la società o di quello che dicono le persone, la tua serenità deriva soltanto da te. Auguri piccola grande donna

Come sei diventata grande figlia mia! Ormai sei una donna e io ti ammiro per la tua forza e la tua capacità di amare la vita! Tanti auguri di buon compleanno tesoro!

Mentre cresci e diventi sempre più grande, ricorda che il nostro amore per te non invecchierà mai.

Da quando sei venuta al mondo abbiamo capito che i miracoli esistono: nei sei la prova. Ti auguriamo un buon compleanno e che tu possa continuare a portare luce nel tuo cammino!

Cara figlia, ti auguriamo un futuro pieno di salute e felicità… così potrai prenderti cura di noi quando saremo vecchi. Buon compleanno!

La vita è piena di esperienze e crescere è una delle più grandi e importanti. Buon compleanno!

Oggi è un giorno speciale perchè è il tuo compleanno, a te che sei la persona più importante della mia vita. Tanti auguri

Tutto ciò che ti auguro per il tuo compleanno è che la tua vita sia piena di tutti i colori del cielo. Buon compleanno figlio mio!

Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia. Ti voglio bene figlio mio! Buon Compleanno

Buon compleanno al nostro meraviglioso figlio! Il giorno in cui sei nato hai portato tanta gioia nelle nostre vite, e continui ad aggiungere quella gioia ogni anno che passa.

Che tu possa esaudire tutti i tuoi desideri tranne uno, perché nella vita bisogna sempre inseguire i propri sogni. Buon compleanno figlio mio

Buon compleanno a un ragazzo che è intelligente, affascinante, bello e che ha preso tutto da suo padre!

Figlio mio, sei un anno più grande, ma sei anche un anno più saggio… spero! Tanti auguri di buon compleanno!

Frasi di buon compleanno mamma

Infine, per concludere, ecco alcune delle frasi di buon compleanno per la mamma, la persona più importante del mondo!

Sei la luce nei miei giorni più bui. Grazie per essere qui, mamma. Buon compleanno

Grazie dell’amore, della pazienza e della comprensione. Semplicemente grazie di cuore! Auguri mamma!

Ho respirato il tuo respiro, ho cibato il tuo appetito, i nostri cuori hanno battuto all’unisono. Non esiste legame più forte di quello tra madre e figlio. Tanti auguri mamma

Mentre viaggio nel mare chiamato vita, tu sei il mio faro costante. Buon compleanno mamma

Buon compleanno alla mia meravigliosa mamma e alla mia migliore amica! Il tuo abbraccio amoroso è il posto migliore nel mondo per me! Possa essere la tua giornata luminosa e piena di gioia

Essere una madre a tempo pieno è uno dei più bei lavori stipendiati…dato che il pagamento è puro amore. Ti voglio bene! Buon compleanno mamma

Auguri mamma, il tuo compleanno è l’occasione speciale per dirti quanto sei importante per me

Un anno più grande significa solo un altro anno più saggia. Dal riparare il mio cuore spezzato al mostrarmi come “fare le pulizie “, grazie per aver condiviso la tua saggezza in tutti questi anni, Buon compleanno mamma

Solo una super mamma come te può fare così tante cose e rimanere sempre così giovane ogni anno. Buon compleanno