Frasi per ricordare una persona speciale morta: per tenere vivo il ricordo, tratte da Tumblr

Quando viene a mancare qualcuno di caro si entra in un momento profondamente triste. Che sia un familiare, un amico o un amore il dolore è davvero tanto e solo il tempo può aiutare. Alle volte non basta nemmeno o almeno funge da cerotto che basta un niente per riaprire la ferita. Ma prima o poi arriva un momento in cui ricordare quella persona fa meno male e diventa un momento di gioia perché passano davanti, come se fosse un film tutti i momenti più belli vissuti insieme a lui. Ecco quindi tutte le più belle frasi per ricordare una persona speciale morta.

Frasi belle per ricordare una persona speciale morta

Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Per chi ama con il cuore e con l’anima non esiste la separazione.

(Gialal al-Din Rumi)

L'amore vero essendo infinito ed eterno, non può essere consumato che nell'eternità.

(Aldous Huxley)

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore.

(Eleanor Roosevelt)

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi.

(Marco Tullio Cicerone)

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.

(Agostino d’Ippona)

Se ami qualcuno non lo perderai mai del tutto.

(Ernest Hemingway)

L’amore sopporterà tutto; l’amore andrà oltre la morte; l’amore non teme niente.

(Maria Faustina Kowalska)

Una separazione è come un'amputazione: sopravvivi, ma perdi una parte di te.

(Margaret Atwood)

Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta.

(Agostino d’Ippona)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore.

(Mahatma Gandhi)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.

(Charles Dickens)

Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto.

(Khalil Gibran)

Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda.

(Ugo Foscolo)

E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.

(Fabrizio De André)

Finché il ricordo di alcuni amati amici vive nel mio cuore, dirò che la vita è bella.

(Helen Keller)

Il vero significato della vita è quello di piantare alberi, alla cui ombra non prevedi di sederti.

(Nelson Henderson)

Non dire mai addio perché addio significa andare via e andare via significa dimenticare.

(J.M. Barrie)

Dicono che si muoia due volte. Una volta quando si smette di respirare e una seconda volta, un po' più tardi, quando qualcuno dice il tuo nome per l'ultima volta.

(Banksy)

(Banksy) Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo.

(Dr. Seuss)

Frasi per tenere vivo il ricordo di una persona speciale morta

Quando il volto di chi abbiamo amato comincia a offuscarsi nei nostri ricordi e cominciamo a scordare alcuni piccoli dettagli che però sono tutto, beh quella è proprio la volta di cercare di ricordarlo per non dimenticarla per sempre. Ecco quindi alcune frasi per tenere vivo il ricordo di una persona speciale morta.

Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Come un uccello che canta nella pioggia, lasciamo che i bei ricordi sopravvivano in tempo di dolore.

(Robert Louis Stevenson)

Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

(Eugenio Montale)

Le vere storie d'amore non hanno mai fine.

(Richard Bach)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.

(Francis Scott Fitzgerald)

L'amore è l'unica cosa che possiamo portare con noi quando ce ne andiamo, e rende la fine così semplice.

(Louisa May Alcott)

Per un attimo le nostre vite si sono incontrate, le nostre anime si sono sfiorate.

(Oscar Wilde)

Frasi per ricordare una persona speciale morta Tumblr

Infine, come sempre, non dimentichiamoci che il web è il posto perfetto per trovare gli aforismi migliori non solo dei volti noti ma anche delle persone comuni. Ecco quindi alcune frasi per ricordare una persona morta tratte da Tumblr.

Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. Continueremo a vivere con gioia sicuri che un giorno ci ritroveremo;

Ricorderemo per sempre l’amore e il bene che hai donato tutti i giorni della vostra vita;

La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità;

La tua improvvisa morte ha lasciato un grande vuoto in quanti ti hanno amato. Il tuo ricordo sarà impresso nel loro animo;

Sarai sempre accanto a me , non importa quanto è grande la distanza che ci separa. Sentirò sempre vicino il tuo ricordo e non dimenticherò mai quanto è stato grande l’affetto che ci ha uniti. Un amico è per sempre e tu vivrai sempre nel mio cuore.

Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l'amore che ci hai donato. La tua più grande eredità sarà l'amore che ci hai donato.

Sono sempre lo stesso, quello con la testa tra le nuvole, perché so che da qualche parte lì in alto mi stai guardando. Un saluto amico mio, accarezza sempre i miei sogni, continua a vivere nei miei pensieri e nei miei ricordi.

La morte non può fermare il vero amore, può solo ritardarlo un po' e rimandare l'abbraccio che avrei voluto darti oggi a un domani in cui saremo di nuovo insieme e felici. Questo non è un addio ma un arrivederci.

Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce… ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai!