Frasi d’amore per lui: bellissime, corte, dolci, da canzoni

Si sa, gli uomini sono sicuramente meno teneroni delle donne. Se le prima amano essere corteggiate, loro fanno i duri ma infondo infondo amano anche loro un po’ di romanticismo dalla loro Lei. Insomma un po’ di tenerezza può scalfire anche le rocce più dure! Ecco quindi alcune delle più belle frasi d’amore per lui!

Frasi d’amore per lui bellissime corte

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore.

(Franz Kafka)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.
(Francis Scott Fitzgerald)

(Francis Scott Fitzgerald)

Se so cos'è l'amore, è grazie a te.
(Herman Hesse)

(Herman Hesse)

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.
(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale.
(Margaret Fuller)

(Margaret Fuller)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai.
(Arrigo Boito)

(Arrigo Boito)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti.
(Fernando Pessoa)

(Fernando Pessoa)

Ho così tanto di te nel mio cuore.
(John Keats)

(John Keats)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
(Jorge Luis Borges)

(Jorge Luis Borges)

Dolci frasi d’amore per lui

Dolcezza portami via! In occasione di San Valentino o anche solo per un’occasione speciale non c’è niente di meglio che un po’ di amore. E quindi… un bel pacco di cioccolatini e tante dolci frasi d’amore per lui!

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare.

(Wystan Hugh Auden)

Tra due cuori che si amano, non servono parole.
(Marceline Desbordes-Valmore)

(Marceline Desbordes-Valmore)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.
(Ernest Hemingway)

(Ernest Hemingway)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.
(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.
(Johann Wolfgang von Goethe)

(Johann Wolfgang von Goethe)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.
(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo)

Perché, vedi, ogni giorno ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani.
(Rosemonde Gerard)

(Rosemonde Gerard)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.
(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran)

Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine.
(Franz Kafka)

(Franz Kafka)

Frasi d’amore per lui da canzoni

Film, libri ma anche, ovviamente la musica sono ottimi alleati per chi è in cerca di spunti per una dedica romantica. E nessuno più delle donne ama ascoltare canzoni romantiche! Ecco quindi alcune frasi d’amore per lui tratte dalle canzoni

C’è una strada piccola, affannosa e ripida che mi porta fino a te io vorrei percorrerla e senza rischi inutili, arrivare fino a te fino all’amore (Biagio Antonacci, Fino all’amore).

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare Ti salverò da ogni malinconia Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te Io sì che avrò cura di te. (Franco Battiato, La cura).

Ora qui che facciamo/ non lo so ma ti amo! Smettila di parlare, lasciati solo andare vedi che non si muore per amore (Vasco Rossi, Dici Che).

Tu, tu che sei diverso Almeno tu nell’universo Un punto sei, che non ruota mai intorno a me Un sole che splende per me soltanto Come un diamante in mezzo al cuore. (Mia Martini, Almeno tu nell’universo).

Tu sei arrivato mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso all’improvviso Non so perché non lo so perché All’improvviso all’improvviso Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai Mi sento viva all’improvviso per te. (Mina, Mi sei scoppiato dentro al cuore).

Frasi d’amore per lui bellissime lunghe

A volte bastano poche parole, altre, specie se si tratta di sentimenti, è difficile spiegare tutto quello che si prova con poche sillabe. Ecco perché è bene avere sempre alcune frasi d’amore per lui bellissime e lunghe sempre a portata di mano!

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)

L'Amore non è una passione. L'Amore non è una emozione. L'amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l'altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell'altro rinforza la tua presenza. (Osho).

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo.

(Frida Kahlo)

E ti amo troppo, lo dico con ardore, con fede, di sogno in sogno, ho cambiato universo, sono passato nel tuo.
(Paul Éluard)

(Paul Éluard)

Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.
(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran)

Amare a occhi chiusi significa amare come un cieco. Amare a occhi aperti forse significa amare come un folle: accettare a fondo perduto. Io ti amo come una folle.
(Marguerite Yourcenar)

(Marguerite Yourcenar)

T'amo senza sapere come, né quando, né da dove, t'amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti.
(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda)

E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d'aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai!
(Hermann Hesse)

(Hermann Hesse)

Frasi d’amore a distanza per lui

Ci sono amori che vivono in simbiosi e altri che invece devono affrontare lunghi periodi lontani perché di città diverse o per scelte lavorative. In questi momenti più che mai dolci parole possono aiutare a sconfiggere la tristezza. Ecco quindi una piccola selezione di alcune frasi d’amore a distanza da dedicare a lui!

Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato che già lo sai.

(Gabriel Garcia Marquez)

A volte devi stare lontano dalle persone che ami, ma non significa che le ami di meno, a volte questo te le fa amare ancora di più.
(Nicholas Sparks)

(Nicholas Sparks)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso, potrei camminare per sempre nel mio giardino.
(Alfred Tennyson)

(Alfred Tennyson)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama.
(Fëdor Dostoevskij)

(Fëdor Dostoevskij)

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.
(Platone)

(Platone)