Frasi sul caffè: e l’amicizia, il buongiorno al bar e sul caffè napoletano

Di qualunque nazione tu sia, il caffè fa certo parte della tuo quotidianità. Tutti infatti, ammettiamolo, la prima cosa alla quale pensiamo al mattino è proprio una bella tazza di caffè! Questa bevanda dal gusto intenso e dal colore scuro è talmente importante da avere persino una sua giornata mondiale: il 1 ottobre! E noi non potevamo certo non lasciarvi una bella selezione delle frasi sul caffè più belle di sempre!

Frasi sul caffè

La vita è una bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè.

(Barbara A. Daniels)

(Margaret Visser)

(Margaret Visser) Il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento: le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia; questa ha inizio… I pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come tiratori scelti…

(Honoré de Balzac)

(Honoré de Balzac) La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.

(Anonimo)

(Anonimo) Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè.

(Thomas Stearns Eliot)

(Thomas Stearns Eliot) Come con arte va preparato, così con arte va bevuto.

(Abd el Kader, XVI secolo)

Frasi sul caffè Tumblr

Come ben sappiamo vi sono alcuni luoghi sul web che, più di altri sono perfetti per cercare la frasi più belle. Uno di questi è Tumblr! Noi come sempre vi abbiamo riportato qui una breve selezione ma, se volete approfondire, ecco qui il link per le frasi sul caffè tratte da Tumblr!

Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè

(Anonimo)

(Anonimo) Oggi vorrei bere una tazzina di caffè sul bordo dell’universo e guardare cosa c’è là fuori.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Il primo caffè mi serve per respirare.

Il secondo mi fa dire alcune parole.

Ma è solo dal terzo che finalmente sono nervoso tutto il giorno.

(Zziagenio78, Twitter)

(Susan Savannah)

(Susan Savannah) Dietro ogni grande donna c’è un’ottima tazza di caffè. [Anonimo]

Frasi sul caffè e l’amicizia

Si sa, il caffè unisce e qualsiasi incontro è sempre un’ottima scusa per bersi un caffè! Con le amiche poi è sempre bene puntare sul classico caffè americano che sembra non finire mai perché, si sa, alla fine si finisce sempre in chiacchiere più del previsto! Se anche voi amate condividere la pausa caffè con le vostre amiche ecco qui le frasi sul caffè e l’amicizia!

L’amicizia è come il caffè, una volta freddo non ritorna al suo sapore originale, anche se è riscaldato.

(Immanuel Kant)

(Immanuel Kant) Se riesce a farti sorridere quando ti svegli, o è una persona speciale o è un caffè.

(istintomaximo, Twitter)

(istintomaximo, Twitter) Vi siete mai chiesti cos’è il caffè? Il caffè è una scusa, una scusa per dire a un amico che gli vuoi bene

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua ma si offrono come il tè

Tenetevi strette le persone che, se vi parlano prima delle 10, è solo per dire “caffè?”.

(pupitto, Twitter)

Frasi sul caffè in compagnia e al bar

Non solo con le amiche però! Il caffè è un’ottima scusa per fare conoscenza e, anche se vi trovate al bar da soli, non c’è niente più di una buona tazzina per conoscere persone nuove! Ecco qui quindi alcune delle più belle frasi sul caffè in compagnia e al bar!

Ho seguito il mio cuore e mi ha portato al bar. [Anonimo]

Compagno, tosta il caffè. Esso emana un odore che si diffonde in tutta la zona.

Mettilo nel mortaio e pestalo forte, che giunga l’odore persino ai passanti! Mettilo in una caffettiera fabbricata a Damasco, versalo in una tazza mischiato al cardamomo.

[Muhammad Ibn Abdullah Al-Qadì]

[Fabrizio De André]

Frasi sul caffè la mattina e il buongiorno

Come abbiamo detto, il primo pensiero della mattina è proprio lui il caffè e la sua miracolosa caffeina che riesce a svegliare anche i più pigri! Non potevamo quindi non farvi una selezione anche delle più belle frasi sul caffè la mattina e il buongiorno!

Anche il mio caffè è sorpreso di vedermi sveglio a quest’ora.

Buongiorno

(Anonimo)

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino. La prima cosa che ti mette il buonumore, la prima che ti fa sorridere.

(mauripithecus, Twitter)

(mauripithecus, Twitter) Ogni mattina, il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell’uomo.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Ogni mattina io porto il caffè a letto a mia moglie. Tutto ciò che deve fare è macinarlo.

(Pierre Desproges)

(Pierre Desproges) Il primo caffè del mattino non arriva mai, e sottolineo MAI, abbastanza in fretta.

(Helen Oyeyemi)

Frasi sul caffè divertenti e in napoletano

Chi non ha mai bevuto un caffè in vero stile napoletano, beh può andare oltre! Ovviamente si fa per dire, però è vero, non si può dire di amare il caffè finché non si prova il vero caffè napoletano in tutta la sua cremosità! E ovviamente le frasi sul caffè divertenti non potevano che essere in napoletano!

Il mattino ha l’oro in moka.

(Texxmat, Twitter)

(Texxmat, Twitter) Il primo caffè del mattino non può essere considerato colazione, bensì tentativo di rianimazione.

(Terzanota, Twitter)

(Terzanota, Twitter) Non capisco il caffè decaffeinato, è come il sesso senza sesso

(Anonimo)

(Anonimo) Per prima cosa Dio creò il caffè, altrimenti non ce l’avrebbe fatta a fare tutto il resto.

(chinonmuore1, Twitter)

(chinonmuore1, Twitter) Ah, che bellu cafè, sulo a Napule ‘o sanno fa’ e nisciuno se spiega pecché è ‘na vera specialità! Ah, che bellu cafè sulo a Napule ‘o sanno fa’ e accussì s’è spiegato ‘o pecché ca pe’ tutta a jurnata ‘na tazza, poi ‘n’ata, s’accatta, se scarfa, se beve ‘o cafè.

(Domenico Modugno, O ccafè)

Luciano de Crescenzo frasi sul caffè

Tra i tanti napoletani amanti del caffè, vi è Luciano De Crescenzo. Regista, attore, scrittore e conduttore televisivo, negli ultimi anni è stato anche uno dei maggiori esperti e testimoni proprio del caffè napoletano. Nel 2009 scrisse anche un libro “Il caffè sospeso” che riprendeva l’antica pratica tipica di Napoli di lasciare un caffè in più per i bisognosi.

Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo…

(Luciano De Crescenzo)

(Luciano De Crescenzo) Se viene fatto con amore il caffè può diventare buonissimo. Veda: quello il caffè da dentro alla caffettiera lo sente se c’è simpatia tra chi lo sta facendo e chi se lo deve bere.

Ma tre caffè al giorno costano quello che costano. Forse ce li dovrebbe passare la mutua.

Frasi sul caffè e amore

Infine vi abbiamo parlato di amicizia e conoscenze al bar ma ammettiamolo, il caffè sa essere anche un gesto molto romantico. Avete presente quando vi svegliate la mattina con quel buon profumo di caffè così stranamente vicino e, non appena aprite gli occhi vedete la vostra dolce metà che vi ha portato la colazione a letto? Ecco, quello sì che è un modo perfetto per cominciare la giornata! E quindi, non potevamo che concludere con le frasi sul caffè e l’amore!