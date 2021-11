Frasi per dire grazie: a una persona speciale, ai genitori alla maestra

Pubblicità

Tutti dovremmo ricordarci di dire grazie ogni giorno per quello che si ha, per quello che le persone accanto a noi fanno, semplicemente facendo parte delle nostre vite. Un grazie che troppo spesso si dimentica e, forse, anche per questo in America si celebra il Ringraziamento che tra ottobre e novembre. Ecco quindi, per non farsi trovare impreparati, tante frasi per dire grazie!

Aforismi e frasi famose per dire grazie

“Grazie” è un abbraccio tramutato in parole.

Ogni sera cerca di dire grazie alla vita, prova stupore di esser vivo ma soprattutto di conoscere il mistero dell’amore.

Mi hanno insegnato a chiedere scusa, a dire grazie, a non mortificare.

Sembravano abitudini banali, poi ho capito che oggi sono piccoli miracoli. Troppo spesso diamo per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitudine.

Impariamo a dire grazie.

C’è un estremo bisogno di pensieri semplici, fatti di poche parole.

Ti voglio bene. Ho sbagliato. Scusa. Mi manchi. Arrivo E se alla fine della giornata non troviamo un motivo per dire grazie, allora siamo in errore.. buonanotte

A volte basta una sola parola per racchiudere un significato profondo: grazie.

Una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta: “Grazie!”

(Pablo Neruda) Io sosterrò sempre che il ringraziamento è la più alta forma di pensiero, e che la gratitudine non è altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa.

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima.

(Marcel Proust) Mi piacciono le persone che chiedono permesso, che dicono grazie anche se non ce n’è bisogno, che sono attente a non ferire con le parole, che si accorgono se c’è un’ombra nei tuoi occhi.

Profumano di rispetto e vita.

(Fabrizio Caramagna) Alziamoci in piedi per ringraziare per il fatto che se non abbiamo imparato molto, almeno abbiamo imparato un po’, e se non abbiamo imparato un po’, almeno non ci siamo ammalati, e se ci siamo ammalati, almeno non siamo morti. Perciò siamo grati. Ci sarà sempre qualcosa per cui vale la pena di ringraziare. (Buddha)

Dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nelle nostre vite.

(John F. Kennedy) Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte d’allegria, per la nostra fantasia.

(Ligabue) “Grazie” è la migliore preghiera che chiunque possa dire. Grazie esprime gratitudine estrema, umiltà, comprensione.

(Alice Walker) Impariamo a dire “Grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo!

(Papa Francesco) Grazie; che suono forte, deciso e leggero ha questa parola, bisognerebbe pronunciarla più spesso, poiché nulla ci è dovuto. Grazie!

(Domenica Borghese) Ascoltare, essere attenti, consolare, ringraziare, perdonare, accompagnare, aiutare sono verbi che a volte dimentichiamo.

Bisognerebbe scriverli su una parete accanto alla porta di casa, e leggerli ogni volta che usciamo nel mondo. (Fabrizio Caramagna) Se la sola preghiera che dirai mai nella tua intera vita è “grazie”, quella sarà sufficiente.(Meister Eckhart)

Frasi per dire grazie a una persona speciale

Chi più delle persone che abbiamo nel cuore meritano di essere ringraziate? Loro con la loro presenza e la loro luce rischiarano le nostre giornate, ci fanno sorridere e ci danno la forza per andare avanti. Ecco quindi alcuni aforismi solo per loro, delle frasi per dire grazie a una persona speciale.

A volte 1000 parole non bastano per esprimere quello che si prova, tutto quello che hai fatto per me è stato fantastico, e siccome non so cosa dirti, uso solo una parola detta col cuore: Grazie.

Ogni giorno che passa mi lego sempre di più a te, grazie di esserci

Non c’è più bella parola che saper dire grazie. Grazie per tutto, grazie per ogni cosa, grazie di esserci sempre

Tante sono le cose che vorrei dire, desideri e paure che racchiudo dentro di me, ma c’è una cosa che vale la pena dirti: grazie. Grazie semplicemente perché fai parte della mia vita

Riesci sempre a far sentire speciale il tempo che passo con te. Grazie per la serata!

Sono grato, sono felice, sono commosso. Sei davvero speciale.

Felicità e gratitudine sono le prime cose che mi vengono in mente quando penso a te. Grazie!

Ti ringrazio dal fondo del mio cuore, anche se per te il mio cuore non ha un fondo.

Grazie per avermi sostenuto, perdonato e amato, facendomi ridere e sfidandomi a essere una persona migliore.

Se nel mondo ci fossero più persone come te, sarebbe un posto migliore. Grazie!

Frasi per dire grazie amore mio

Certo gli amori sono certamente delle persone speciali ma non si poteva non fare una piccola selezione da dedicare solo all’altra metà della mela di ognuno di noi… Per cui ecco qui le frasi per dire “grazie amore mio”!

Un calice di vino rosso, un sorriso tra le mani, gli occhi delle persona che ami. E dirle grazie. Grazie per esserci.

Queste cose qui, belle così. (Fabrizio Caramagna)

Grazie per essere ogni giorno il motivo per cui sorrido.

Tante sono le cose che vorrei dire, desideri e paure che racchiudo dentro di me, ma c’è una cosa che vale la pena dirti: grazie. Grazie semplicemente perché fai parte della mia vita.

Potrei dirti tante cose ma le più importanti sono queste: da quando vivi in me ti porto ovunque io vada. Grazie amore perchè il solo pensarti mi riempie il cuore di gioia.

Più bella cosa non c’è..più bella cosa di te..unica come sei..immensa quando vuoi..grazie di esistere. (Eros Ramazzotti)

Grazie per questo regalo. Hai messo la luce nei miei occhi e un sorriso nel mio cuore.

Grazie di tutto amore mio, le emozioni che mi hai regalato le custodirò nel mio cuore per sempre.

Grazie ogni giorno, ogni ora, ogni istante… Grazie di avermi fatto conoscere la cosa più importante della vita, l’amore.

Grazie per aver condiviso la tua vita con me. Quando sei accanto a me le risate sono più allegre e i pianti meno dolorosi. Grazie per aver colorato la mia vita con il tuo sguardo.

Grazie tesoro dei doni stupendi che mi offri ogni giorno. Del tuo sorriso, della tua sincerità, della tua voglia di vivermi e di amarmi. Grazie a te la mia vita riparte con una gioia immensa. Per tutto l’amore che mi dai senza chiedere o pretendere nulla. Il mio cuore esulta e ti è grato di essere la mia donna.

Frasi per dire grazie ai clienti

Chi lavora a contatto con le persone lo sa bene. La prima regola per andare d’accordo, oltre al rispetto, è la gentilezza. Per questo è sempre bene ringraziare i proprio clienti, fornitori e anche colleghi per il lavoro fatto insieme e i successi raggiunti. Ecco quindi alcune frasi per dire grazie ai clienti.

Insieme al nostro team di professionisti, ci impegniamo per soddisfare ogni vostra esigenza. Grazie per la fiducia.

Se abbiamo raggiunto l’apice del successo è solo merito di clienti come voi. Grazie per aver riposto in noi la vostra fiducia.

Grazie per scegliere costantemente noi e i nostri prodotti.

La nostra miglior pubblicità siete voi, i nostri clienti, grazie.

Da parte della direzione e di tutto lo staff, il nostro più caloroso ringraziamento a tutti i nostri cari clienti. Siete fantastici!

Grazie per essere stato negli anni un cliente fedele.

l cliente non è più spettatore ma parte integrante e vero motore del processo di pubblicizzazione del nostro prodotto. Voi siete parte della nostra famiglia, grazie.

Nessun dovere è più urgente di quello di restituirti un grande “grazie” per la fiducia accordatami.

Frasi per dire grazie a una maestra

Tutto ciò che impariamo dalla storia alle scienze, dalla matematica alle lingue e così via, lo impariamo a scuola dapprima e poi nella vita di tutti i giorni applicando la teoria che le maestre ci hanno insegnato. Diciamolo, senza di loro, sarebbe davvero difficile! Ecco quindi tante frasi per dire grazie a una maestra per tutto quello che fa.

Non sono state tanto importanti le parole che avete scritto alla lavagna, quanto quelle scritte nei nostri cuori che nessuno potrà mai cancellare! Grazie maestre carissime, farete sempre parte di noi!

Vi abbiamo fatto un piccolo pensiero, ma il regalo più grande lo avete fatto voi a noi, anno dopo anno, tenendo sempre accesa la nostra curiosità nell’imparare cose nuove. Grazie di cuore, care maestre, ci ricorderemo sempre di voi!

Cara/o prof, sono stati anni incredibili, ma ce l’abbiamo fatta. La ringraziamo davvero tanto per averci accompagnato con passione in questo percorso e per averci insegnato la cosa più importante: studiare rende liberi. Grazie,

Professor/Professoressa X, grazie per averci trasmesso l’amore per la lettura. Ci salutiamo sapendo che la ritroveremo in tutti i libri che ci scalderanno il cuore.

Ci dimentichiamo tante date storiche e tante regole grammaticali, ma non dimenticheremo mai questi anni insieme. Grazie di tutto, prof!

Frasi per dire grazie ai genitori

Se le maestre sono le prime a insegnarci la matematica, le lingue, le scienze, la storia, la geografia e molto altro, i genitori sono i nostri primi veri insegnanti di vita e coloro che ci saranno sempre anche quando saremo adulti e, magari, anche quando loro non ci saranno più, i loro insegnamenti ci aiuteranno ad andare avanti. Per questo è importante imparare a dire loro grazie. Ecco quindi alcune frasi per dire grazie ai genitori.