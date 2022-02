Frasi sarcastiche e divertenti

- pubblicità -

Se si cerca sarcasmo sul dizionario Treccani si troverà “Ironia amara e pungente, ispirata da animosità e quindi intesa a offendere e umiliare, che a volte può anche essere espressione di profonda amarezza rivolta, più che contro gli altri, contro sé stessi“. Il sarcasmo è infatti la miglior arma di difesa per rispondere a tono a qualcuno che ci sta aggredendo o offendendo. In realtà però è una tecnica sottile che molto spesso utilizza la risata per mandare un messaggio tra le righe. Per questo motivo è davvero pieno di frasi sarcastiche divertenti, specie sul web, dove la frase pungente o la frecciatina, sono sempre all’ordine del giorno anche semplicemente sotto a un post social! Ecco quindi la nostra selezione di frasi sarcastiche divertenti per non farsi mai trovare impreparati!

Frasi sarcastiche divertenti

Quando un uomo apre la portiera della macchina per sua moglie, o è nuova la macchina o è nuova la moglie. Principe Filippo

Non sono pigro, sono in modalità risparmio energetico;

Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno Oscar Wilde

Suggerimenti per affrontare una settimana di lavoro: alzati fai colazione prendi l’auto vai in aeroporto prendi un aereo non tornare più

Invidio l’irriducibile ottimismo delle donne che invece di far notare qualcosa ad un uomo pensano ” ci deve arrivare da solo

Adesso non voglio fare dei paragoni azzardati….ma da anni trasformo l’acqua in caffè

Quando una donna dice ” Come ? ” non è che non ha sentito. Ti sta dando un’opportunità per cambiare quello che hai detto

Ci sono cose che si risolvono con una chiacchierata. Altre con uno sguardo. Molte con un mojito

Credi che dopo la morte ci sia una vita migliore? Dipende dopo la morte di chi

Stamattina mi sono svegliata con un cerchio alla testa Mica starò diventando santa

Dal meccanico: -Sono 780 euro, preferisce pagare in contanti o bancomat? -In lacrime non si può?

Mia moglie è andata in vacanza lasciandomi a casa da solo. Finalmente una partenza intelligente.

Se si fa in quattro per renderti felice è una pizza

Frasi sarcastiche divertenti su se stessi

A volte però non si usano questi aforismi solo per fare un dispetto agli altri ma anche per parlare di se stessi con un pizzico di autoironia. E quindi, ecco qui una selezione delle frasi sarcastiche divertenti su se stessi.

Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso.

Confucio

Confucio Quando sei stufo di te stesso, sposati e stufati di qualcun altro.

Egotis: a person of low taste, more interested in himself than in me.

(Egocentrico: una persona di cattivo gusto che si interessa più a se stessa che a me.)

Ambrose Bierce

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te.

(Groucho Marx)

(Groucho Marx)

Amare se stessi è l'inizio di una storia d'amore lunga tutta una vita.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde)

Create miti su voi stessi. È così che hanno iniziati gli dèi.

(Stanislaw Jerzy Lec)

(Stanislaw Jerzy Lec)

Divertentissime frasi sarcastiche divertenti

E cosa c’è di meglio che degli aforismi divertenti per riuscire a strapparci una risata anche nei momenti più bui? Certo, delle divertentissime frasi sarcastiche divertenti! Ecco qui quindi una nostra selezione.

Se una donne ti rifiuta, non significa che sia virtuosa. Forse vuole di meglio

Ho scoperto che c’è solo un modo per sembrare magri: uscire con persone grasse. (Rodney Dangerfield)

Nei primi dodici mesi della vita dei nostri figli insegniamo loro a camminare e parlare e nei successivi dodici di sedersi e stare zitti. (Phyllis Diller).

Ho risolto il problema delle risposte, non faccio più domande

Arrivare a 50 anni ha i suoi vantaggi : non leggi le lettere da vicino ma riconosci i coglioni da lontano

Più che staccare la spina avrei bisogno di un blackout

Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori…Credo che debba avermi confusa con Rambo

Vorrei tornare a quando ti ho vista per la prima volta, e andarmene

Una pianificazione per quanto attenta non potrà mai sostituire una bella botta di culo. Legge di Murphy

Non so cosa farei senza di te, ma sarebbe fantastico

Chiunque abbia detto che i soldi non possono comprare la felicità non sapeva dove fare acquisti. (Gertrude Stein)

A tutti è concesso un quarto d’ora di sana stupidità…purtroppo alcuni poi perdono la cognizione del tempo

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare (George Bernard Shaw)

Non si è mai felicemente sposati. O si è felici o si è sposati. (Roberto Gervaso)

Ho un forte senso del dovrei

Il cioccolato fa bene all’umore, ma le scarpe sono senza calorie