Aforismi divertenti: l’arma migliore per sdrammatizzare sulla vita

A volte, per sdrammatizzare o per esprimere al meglio un concetto, si usano gli aforismi, meglio se aforismi divertenti, cioè delle brevi frasi che condensano un genere filosofico e morale. L’aforisma si potrebbe dire che sia un mezzo che si utilizza per essere chiari circa un principio, esprimendolo in maniera diretta e anche meno seriosa.

L’aforisma è come se fosse un verso poetico messo al servizio dell’uomo, che spesso e volentieri racconta principi della vita in maniera divertente, per assaporare al meglio la vita che ci aspetta senza prenderla (e senza prendersi) troppo sul serio.

Aforismi divertenti sulla vita

Talvolta prendiamo la vita come se fosse solo una sofferenza eterna: invece, bisognerebbe imparare a guardarla sotto un altro punto di vista, cercando di prenderla più alla leggera, per poter godere al massimo ogni minuto che ci viene offerto.

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana. E non sono sicuro dell’universo (Albert Einstein)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male (Charles Schultz)

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai vivo (Elbert Hubbard)

Il denaro non dà la felicità, ma procuro una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista molto avanzato per capirne la differenza. (Woody Allen)

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato. (Rudyh)

La gente dice che il denaro non è la chiave della felicità, ma ho sempre pensato che sei hai abbastanza soldi puoi avere un duplicato. (Joan Rivers)

Aforismi divertenti sulle donne

Delle donne, a torto o a ragione, si è sempre detto di quanto siano essere complicati, caratterialmente, psicologicamente, emotivamente. Vero o meno che sia, se le donne non esistessero, la vita di un uomo sarebbe davvero una noia.

La cosa peggiore che si possa fare ad una donna è chiuderla in una stanza con mille cappelli e neanche uno specchio (Henny Youngman)

Dio s’è fatto uomo. Il diavolo c’è fatto donna. (Victor Hugo)

Se pensi che donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte! (Stuart Turner)

Mi sono sempre chiesto come le donne possano fare cose terribili, tipo strapparsi i peli alla radice, e continuare ad avere paura dei ragni. (Jerry Seinfeld)

Aforismi divertenti sull’amore

Ah, l’amore… Quel sentimento che sembra così semplice ma in realtà sembra anche complicato, che fa sentire sulla luna e magari un secondo dopo fa sentire a terra. Che, ogni caso, fa sentire vive le persone, le fa entrare in sintonia con l’/le altra/e persona/e, dando sempre un valore aggiunto.

Una vera coppia non è fatta da un uomo e una donna che si sbaciucchiano, ma da un uomo e una donna che battibeccano.

(Tiziano Scarpa)

Non credo nei rapporti extraconiugali. Credo che le persone dovrebbero accoppiarsi a vita, come i piccioni e i cattolici.(Woody Allen)

Quando una coppia fa l’amore, sono presenti almeno quattro persone: la coppia in questione e le due persone a cui stanno pensando.(Sigmund Freud)

Io e mia moglie ci teniamo sempre per mano, altrimenti ci prendiamo a sberle.(Danilo Arlenghi)

Aforismi romani divertenti

A volte il dialetto aiuta una persona ad esprimersi meglio, a dare vita a un concetto che possiede un significato più ricco rispetto a quando ci si appella alla comune lingua italiana (nel senso di condivisione). Il dialetto romano possiede forse una marcia in più rispetto agli altri per quanto riguarda l’ironia e l’autoironia. La sua sonorità, la sua parlata, riesce a rendere ogni parola più accettabile e digeribile, soprattutto se si parla della vita e delle sue fasi. Ecco qualche esempio:

Va in piazza e pija consijo, antorna a casa e ffa come te pare (Vai in piazza e ascolta ciò che ti dicono, dopo torna a casa e fai di testa tua)

Vale ppiù la bbona riputazione che ttutto l’oro der monno (Vale di più la buona reputazione che tutto l’oro del mondo)

Ognuno co’ ‘a farina sua ce fa li gnocchi che je pare (Ognuno con la sua farina ci fa gli gnocchi che gli pare)

Fra Modesto non fu mai Priore (Chi è umile non farà mai carriera)

Se er vino nu lo reggi, l’uva magnatela a chicchi (Se il vino non lo reggi, l’uva mangiala a chicchi)

Vale più un bicchiere de Frascati, che tutta l’acqua der Tevere (Vale più un bicchiere di Frascati, che tutta l’acqua del Tevere)

Piove o nun piove er papa magna (Qualsiasi cosa accada il ricco mangia sempre)

Aforismi divertenti sugli uomini

Si dice delle donne che siano esseri complicati, ma anche gli uomini non sono da meno. Cercare di capirli a volte è difficile, ma perché non sdrammatizzare anche su di loro e la loro complessità?

“Non aspettarti di poter cambiare un uomo, a meno che non sia ancora in età da pannolini.” (Susan Savannah)

“Il maschio è un animale domestico che, se trattato con fermezza e gentilezza, può essere addestrato a svolgere un discreto numero di faccende.” (Jilly Cooper)

Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’avere a che fare con gli uomini (Joseph Conrad)

L’uomo non controlla il proprio destino. Le donne della sua vita lo fanno per lui. (Groucho Marx)

Ogni uomo ama due donne: l’una creata dalla sua immaginazione, l’altra deve ancora nascere. (Khalil Gibran)

Solo le donne ed i medici sanno quanto la menzogna sia talvolta necessaria e benefica agli uomini. (Anatole France)

Aforismi divertenti sull’amicizia

L’amicizia, quella vera, è un dono raro, che va custodito e conservato con cura. Ma l’amicizia è davvero vera, allora sarà ancora più facile scherzarci sopra.

Gli amici sono come i soldi, più facile farli che conservarli (Samuel Butler)

Un buon amico ti aiuterà a trasferirti. Ma un migliore amico ti aiuterà a trasferire un corpo morto. (Jim Hayes)

Non c’è niente di meglio di un amico, a meno che sia un amico con cioccolato. (Linda Grayson)

Non mi piace impegnarmi sul paradiso o sull’inferno. Capisci, ho amici in entrambi i posti (Mark Twain)

Una delle benedizioni dei vecchi amici è che con loro puoi permetterti di essere stupido. (Ralph Waldo Emerson)

Fonti: aforisticamente, frasimania, aforisticamente,shakespeareinitaly