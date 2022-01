Frasi ironiche e pungenti: per sorridere, per mandare frecciatine e sulla vita

- pubblicità -

A volte cattive, a volte in grado di strappare un sorriso anche nei momenti più bui della vita, le frasi ironiche e pungenti sono perfette per qualsiasi situazione. Che vogliate far arrivare una frecciatina più o meno velata al vostro ex o alla vostra migliore amica o che vogliate imparare a prendere la vita con più leggerezza, ecco la nostra selezione di frasi ironiche e pungenti!

Frasi ironiche e pungenti

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai vivo. Elbert Hubbard

Non sono acida. Sono allegramente incazzata.

Tu non sei una perla rara. Sei un pirla raro!

Non te la prendere se c’è chi ti considera mezzo scemo. Si vede che ti conosce solo a metà…

La natura non è sempre perfetta… ma con te ha davvero esagerato!

Soltanto ora so quello che è importante nella vita. Importante è sapere che nulla è importante. Roman Polanski

Ti devo proprio ringraziare. Appena ti ho visto mi è passato il singhiozzo!

Tutti sempre di fretta, ma il tempo per rompere le scatole lo trovano sempre!

La vita mi ha insegnato che alcune persone bisogna saperle prendere… a calci nel sedere!

Lei è un cretino, si informi. (Totò)

Ti darei cinque minuti di intelligenza per farti capire quanto sei idiota.

Per favore, non interrompermi mentre ti sto ignorando.

Frasi ironiche e pungenti per sorridere

Non c’è niente meglio dell’ironia per riuscire a strappare un sorriso, seppur dicendo quello che si pensa. A volte una frase detta come si deve può far sorridere all’apparenza ma, allo stesso tempo, nascondere tantissimi significati. Non ci credete? Provate a dedicare alcune di queste frasi ironiche e pungenti “per sorridere” a qualcuno e vedrete!

Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga. Clement Freud

Più ti guardo, più mi sale l’autostima!

Di’ al tuo orgoglio che il mio gli manda un bacio.

Possiamo rimanere comunque amici?” “Tu e chi?

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te.

(Groucho Marx)

Tengo una tua foto sempre con me… così ho risolto i miei problemi di stitichezza.

Piove. È buio. Fa freddo. Manchi solo tu…come disgrazia, intendo.

La vita a volte ci regala dei brividi. Non illudiamoci. È febbre.

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. Ellen DeGeneres

Cara vita, quando dico: “può andare peggio di così?”, è una domanda retorica, non una sfida

I princìpi sono la cosa più nobile nella vita. Bisogna tenerli tanto in alto che, all’occorrenza, vi si possa passare sotto. Michael Horlacher

Undicesimo comandamento: lascia perdere.

Frasi ironiche e pungenti per mandare frecciatine

Ci sono due modi per far arrivare un messaggio a qualcuno: il primo è farlo in maniera diretta, risultando, a volte, anche un po’ cattivi. Il secondo è quello di utilizzare la tecnica del “dico ma non dico”, del lasciare intravedere tra le righe il significato del messaggio. Solitamente quando si sceglie questa seconda opzione per alludere a cose maliziose e a volte cattive, si parla di frecciatine. Ma queste possono essere anche in veste “scherzosa”! Ecco quindi alcune frasi ironiche e pungenti per mandare frecciatine anche ai peggiori nemici!

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. Walter Bagehot

L’ironia è sprecata quando la si usa sugli stupidi. (Oscar Wilde)

Se è tutto rose e fiori, siete morti.

– La sai quella dello stupido su un piedistallo? – No. – Scendi che te la racconto!

Sei così brutto che se una ragazza ti chiede di uscire è perché ti sei chiuso in bagno.

Volevo ringraziare tutti coloro che hanno migliorato la mia vita…uscendone.

Avrei ancora molto da darti. Fuoco, ad esempio.

Frasi ironiche e pungenti sulla vita

“Basta un poco di zucchero e la piccola va giù, la pillola va giù”. Così cantava Mary Poppins ai due giovani Banks. Niente di più vero insomma e quindi, per rendere meno amara la vita è sempre bene farsi una risata con alcune frasi ironiche e pungenti sulla vita per prenderla un po’ più con ironia!

L’ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili; e il pessimista teme che possa essere vero. James Branch Cabell

Prendi una gioia. Ora posala, che non è tua.

La vita mi ha insegnato che alcune persone bisogna saperle prendere… a calci nel sedere!

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande. Osho

La nostra vita è una corsa a ostacoli e il traguardo è la tomba. Anacleto Verrecchia

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato. Rudyh

Ci pensi mai che la vita è troppo breve per stressarti con gente che non merita nemmeno il privilegio di essere un problema?