Oltre la stanza da bagno, preview Cersaie 2022 di Artesi, Agha e Ardeco

Le novità e i prodotti di punta che Artesi, Agha e Ardeco presenteranno alla prossima edizione di Cersaie, in programma a Bologna dal 26 al 30 settembre.

Artesi: Heritage Collection

La nuova collezione Heritage di Artesi a cura di Enrico Cesana, racchiude tutte le sensazioni della naturalità del legno, per sprigionarle nelle stanze da bagno e della casa.Le nuove finiture in rovere e noce canaletto rivelano versatilità e soluzioni compositive che instaurano un rapporto di continuità tra gli spazi in un gioco di rimandi e richiami. I dettagli, materiali e texture legano il mobile lavabo agli altri elementi della collezione che, arricchita da madie e credenze, trovano spazio sia nella stanza da bagno come complemento d’arredo, sia in altre zone della casa in un dialogo costante con l’ambiente bagno.

Ardeco: Yoko Collection

Yoko Collection di Ardeco libera la fantasia. Grazie agli elementi modulari caratterizzati da continui giochi di pieni e vuoti, al telaio extra slim (1.5mm) personalizzabile con tutte le finiture aziendali e alla maniglia liberamente configurabile, si possono ottenere arredi con estetiche e cromie rivoluzionarie, disponibili nei nuovi materiali e colori aziendali. Una collezione che si adatta a tutte le esigenze e apre nuovi orizzonti nell’arredo bagno.

Artesi: Passepartout

Passepartout di Artesi è un sistema di arredo modulare e liberamente configurabile in grado di soddisfare le necessità del vivere quotidiano in ogni ambiente domestico o contract. Un progetto che migliora la qualità dell’abitare e ne accompagna con eleganza i gesti di ogni giorno. Passepartout può creare vere e proprie cabine in cui disporre lavatrice, asciugatrice e complementi secondo necessità: spazi attrezzati per inventare nuove funzioni.

Agha: Selfie

Estetica e funzionale la doccia Selfie di Agha adotta soluzioni che vanno incontro a necessità progettuali senza rinunciare a un design pulito ed essenziale: le ante sono dotate di cerniera verticale che ne permette un’apertura di 180°; inoltre, grazie al meccanismo sollevabile, sorpassano il bordino di contenimento, così minimal da fondersi con il design.

A rendere Selfie adatta a tutti gli ambienti moderni e perfettamente abbinabile alle proposte di arredo bagno dei marchi Artesi e Ardeco, è un’infinita selezione di finiture per profili, vetri e serigrafie. Questa grande versatilità rende Selfie una doccia adatta a ogni contesto, contract e privato.