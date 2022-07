Frasi cresima: le più belle per il Padrino e la Madrina

- pubblicità -

Dopo il battesimo e la comunione, la cresima è un altro importante sacramento della fede cattolica. Noto anche come Confermazione, questo momento apporta una crescita e un approfondimento della grazia battesimale. Per celebrare quest’importante momento, sono tante le cose che si possono dire e di seguito si propongono dunque una serie di belle frasi per la cresima.

Questo sacramento rappresenta dunque un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. A questo momento seguono poi grandi feste, dove l’intera famiglia si riunisce per celebrare colui o colei che ha appena ricevuto la cresima. È in quest’occasione che ci si scambiano frasi per la cresima da parte sopratutto del padrino o della madrina, i quali partecipano a loro volta alla gioia del momento con grande emozione.

Come già detto, le cose che si possono dire in quest’occasione sono davvero tante, sottolineando ora uno ora un’altro aspetto di quest’importante celebrazione. Per chiarirsi le idee, qui di seguito si propongono una serie di aforismi legati alla cresima che potranno certamente tornare utili. Si tratta di spunti che possono essere presi così come sono oppure personalizzati in base al proprio gusto. Ecco dunque le più belle frasi per la cresima:

Che la tua anima possa sempre trasparire dai tuoi occhi come in questo giorno.

Da oggi Dio ti accoglie come adulto. Ti auguro di trovare nel tuo cuore il senso di responsabilità dell’uomo senza mai perdere la purezza del bambino. Tanti auguri!

Battesimo, Confessione, Comunione, sono regali che Gesù ha fatto a te, oggi con la tua Cresima contraccambierai, diventando un suo messaggero di pace. Tanti auguri per la tua Cresima.

Che questo Sacramento ti aiuti in ogni attimo della tua vita. Tanti auguri!

Che Gesù ti renda Suo strumento di amore e di pace. Accogli le nostre più sentite felicitazioni ed i nostri più cari auguri.

La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti aiuti a essere forte, ad affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita ti riserverà.

Il sacramento della Cresima è il simbolo della conferma del tuo credo cristiano.

Sia in te questa convinzione sempre e che possa nei momenti difficili esser uno spiraglio di luce per te. Auguri per la tua Santa Cresima.

Sia in te questa convinzione sempre e che possa nei momenti difficili esser uno spiraglio di luce per te. Auguri per la tua Santa Cresima. Che il Signore illumini il tuo cammino di fede e ti doni la pace e la gioia che il tuo cuore desidera. Auguri per la tua Cresima!

Oggi lo Spirito Santo discende su di te. Possa essere la tua guida sicura per tutta la vita!

Oggi prenderai i sacramenti: ricordati che Dio prodiga il suo bene a chi fa voto di essere suo. Che sempre ti protegga, auguri con tutto il cuore!

Frasi cresima madrina

Una figura particolarmente importante per chi si appresta a compiere la propria cresima, è quella della madrina. Si tratta di una figura che ha spiritualmente l’obiettivo di vegliare sempre sul proprio cammino, aiutando il suo figlioccio a seguire la fede. Ecco alcune frasi sulla cresima da poter dedicare alla propria madrina o che la madrina può dedicare a chi compie la cresima.

Grazie, dal profondo del mio cuore, per essermi stata vicino nel giono di questo sacramento così importante. Ti voglio bene.

Quella di oggi è una tappa importante di un cammino lungo tutta la vita. Grazie per essermi stato vicino anche in questo percorso di crescita spirituale.

Auguri per questa Cresima speciale che mi vede coinvolta in prima persona e che non potrebbe rendermi più felice. La tua madrina.

È un vero onore che tu mi abbia chiesto di essere la tua madrina, sarò felice di esserci sempre.

Il cammino della fede non si ferma mai e ti seguirò a ogni passo.

Sono molto onorata di essere la tua madrina. Prometto di guidarti, ascoltarti quando avrai bisogno di parlare, di incoraggiarti nelle scelte, di esserci quando avrai bisogno di me. Con tutto il mio amore, in questo giorno speciale.

Oggi sono qui accanto a te in questo giorno speciale. Come ci sono oggi, mi troverai ogni giorno della tua vita al tuo fianco per aiutarti: sarò il tuo angelo custode e la tua compagna di viaggio.

Che la Cresima sia per te un momento speciale. La tua madrina.

Oggi è stato un giorno emozionante per tutti e due. Baci, la tua Madrina.

Frasi cresima Papa Francesco

Nel corso degli anni, Papa Francesco ha celebrato molte Cresime e durante queste cerimonie il Papa non ha mai mancato di sottolineare l’importanza di questo sacramento, un momento estremamente significativo nel cammino verso la fede di ogni cristiano. Di seguito, le più belle frasi sulla cresima pronunciate da Papa Francesco.

La Cresima è dono di Dio e aiuta a vivere da cristiani.

La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti aiuti ad essere forte, ad affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita ti riserverà.

Lo Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo.

Incontriamo Gesù tutti i giorni. Ma come? Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la Comunione, incontri Gesù, nei Sacramenti. Quando tu porti tuo figlio per battezzarlo, incontri Gesù, trovi Gesù. E voi, oggi, che ricevete la Cresima, anche voi incontrerete Gesù.

Dopo la Cresima tutta la vita è un incontro con Gesù.

Frasi cresima ragazzo

Si possono concepire numerose frasi di auguri per un evento importante come la cresima, ciò che conta è che le parole che si utilizzano abbiano un significato vero per chi le scrive. Non ocorre infatti scrivere molto, poiché il proprio cuore può essere racchiuso anche in brevi pensieri. Ecco alcune belle frasi per la cresima di un ragazzo da poter usare e personalizzare.

“Tanti auguri per la tua Cresima, un cammino importante che continua”

“Tanti auguri per il giorno della tua Cresima, una data importante che non dimenticherai”

“Tanti auguri per la Cresima, possa lo Spirito Santo guidarti sempre”

“Auguri per la Cresima, un’altra tappa fondamentale nella vita di un cristiano”

“Auguri per la Cresima, che la luce della fede brilli sempre dentro il tuo cuore”

“Auguri per la Cresima, ascolta sempre ciò che ti dice Gesù”

“Tantissimi auguri per la Cresima, speriamo ricorderai con gioia questo giorno speciale”

“Auguri per la Cresima, ti sei fatta grande e anche la tua fede cresce”

“Tanti auguri per la Cresima, che nessuno possa toglierti la gioia che vivi oggi”

“Auguri per la Cresima, una giornata e una data che porteremo sempre nel cuore”

Frasi cresima Madre Teresa

Madre Teresa è una figura centrale per ogni cattolico. È stata lei una donna d’infinita bontà, sempre intenta ad aiutare gli ultimi. Nell’oceano di saggezza che ci ha lasciato in eredita, si possono ritrovare anche numerosi sue frasi adatte da poter dedicare in occasione di una cresima. ecco, allora, le frasi per la cresima di Madre Teresa.

Nella vita dello spirito chi non va avanti va indietro, chi non cammina guadagnando cammina perdendo.



Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più.

Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare.

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.

Non perder tempo a mascherare il tuo cuore, riempi la tua vita di Spirito Santo!

Frasi cresima Vangelo

Naturalmente la cresima è un evento sacro celebrato anche nei principali testi religiosi, dalla Bibbia al Vangelo. In quest’ultimo, ad esempio, si possono ritrovare diverse citazioni riguardanti l’importanza nella vita di ogni cristiano di questo sacramento. Ecco alcune frasi sulla cresima tratte dal Vangelo.

Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna. (Gv, 4,14)

Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! (Gv, 6,35)

Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. (Gv, 8,12)

Prendete e mangiate; questo è il mio corpo. (Mt 26,26)

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. (Mt 6,11)

Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Mt 4,4)

Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me. (Lc 22, 19)

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: State bene attenti. Se un tuo fratello ti offende, tu rimproveralo. Se poi si pente di quello che ha fatto, tu perdonalo. (Lc, 17,3-4)

In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. (Lc, 10, 5)

Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso. (Mc, 10,14–15)

Frasi cresima padrino

Una figura particolarmente importante per chi si appresta a compiere la propria cresima, è quella del padrino. Si tratta di una figura che ha spiritualmente l’obiettivo di vegliare sempre sul proprio cammino, aiutando il suo figlioccio a seguire la fede. Ecco alcune frasi sulla cresima da poter dedicare al proprio padrino o che il padrino può dedicare a chi compie la cresima.



Grazie per la tua presenza. Sono così felice che tu faccia parte della mia vita mentre continuo il mio viaggio spirituale e cresco nella mia fede.

Il tuo amore e sostegno sono stati fondamentali in questo giono così importante. Ti porto nel cuore.

Questo giono pieno di gioia e amore non sarebbe stato lo stesso in tua assenza.

Sei da sempre la mia guida, ed è con il tuo esempio che ho aperto le porte del mio cuore alla fede. Senza l’amore per Dio non sarei quella che sono oggi… grazie!

La cresima è un evento speciale, lungo il cammino di fede. Grazie per essermi stato accanto.

Che lo Spirito Santo doni anche a te la serenità e una fede indissolubile. La tua presenza è stata enormemente gradita.

Dal tuo padrino, perché tu possa sempre camminare con me sulla strada della Fede con l’aiuto dello Spirito Santo.

Oggi sarò il tuo padrino, sarò lì per te e ogni volta che vorrai, sarò il tuo riferimento, e ci sarò naturalmente anche per mamma e papà. Tanti auguri.

Nel giorno della Cresima Dio viene in te per guidarti nel percorso della vita, auguri dal padrino che cercherà sempre di aiutarti e proteggerti

Sono lieto di essere presente in questo momento speciale e sappi che su di me potrai sempre contare!