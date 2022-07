Frasi per la comunione: le più belle per i vostri figlie e i vostri nipoti

- pubblicità -

Dopo il battesimo (qui le più belle frasi sul battesimo), la comunione è un altro importante sacramento della fede cattolica, in cui per la prima volta i bambini affrontano l’Eucarestia. Il rito ha origine diretta dall’ultima cena di Gesù, quando quest’ultimo offrì ai suoi discepoli il pane e il vino, rappresentazione del proprio corpo e del proprio sangue offerti per la salvezza degli uomini. Per celebrare quest’importante momento, sono tante le cose che si possono dire e di seguito si propongono dunque una serie di belle frasi per la comunione.

Il sacramento della prima comunione rappresenta dunque un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. Per i bambini si tratta del primo, vero incontro con Gesù, il momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue. A questo momento seguono poi grandi feste, dove l’intera famiglia si riunisce per celebrare colui o colei che ha appena ricevuto la comunione. È in quest’occasione che si scambiano frasi per la comunione dai nonni o dai genitori, i quali partecipano a loro volta alla gioia del momento con grande emozione.

Come già detto, le cose che si possono dire in quest’occasione sono davvero tante, sottolineando ora uno ora un’altro aspetto di quest’importante celebrazione. Per chiarirsi le idee, qui di seguito si propongono una serie di aforismi legati alla comunione che potranno certamente tornare utili. Si tratta di spunti che possono essere presi così come sono oppure personalizzati in base al proprio gusto. Ecco dunque le frasi per la comunione, sia per i figli che per i nipoti:

Frasi per la comunione di una bambina

Le frasi per la comunione di una bambina che si possono scrivere sono tante e ognuna ha il proprio valore e significato. Che si elogi la purezza, la dolcezza dell’animo o il vestito indossato in questa speciale occasione, ogni frase è un messaggio d’amore in più che va dritto al cuore di chi la riceve. Ecco di seguito le frasi più belle per la comunione di una bambina:

In questo giorno importante, festeggiamo la tua prima comunione. E questo giorno benedetto ti accompagni per il resto della tua vita.

Oggi, con la prima comunione, riceverai un bene Prezioso, conservalo per sempre nel tuo cuore.

Che Gesù ti accompagni in una vita piena di gioia.

Un pensiero e una preghiera anche per noi, quando Gesù scenderà a incontrare il tuo cuore.

Che la serenità di questo giorno ti sostenga per tutta la vita.

Gesù, fai che il ricordo di questo puro e dolce giorno possa essere la guida della vita di …

Che il futuro sia sempre candido e puro come questo giorno.

Sei vestita di bianco, radiosa e candida come la tua anima. I più affettuosi auguri affinché la felicità di questo momento ti accompagnai per tutta la vita. Un abbraccio da tutti noi.

Oggi Gesù ti fa vedere che sei molto amata. Conserva dentro di te la fiammella dell’amore per il tuo prossimo.

Un piccolo angelo con le mani giunte. Non avrai bisogno della voce affinché le tue preghiere giungano in paradiso.

Frasi per la comunione di un bambino

Come per le bambine, sono tante anche le frasi per la comunione di un bambino che si possono scrivere. Talvolta basta cambiare dal femminile al maschile, ma è anche possibile scrivere delle frasi caratterizzate da specifici aspetti del ricevente. Per avere qualche idea a riguardo, ecco alcune delle più belle frasi per la comunione di un bambino:

In questo giorno meraviglioso, Gesù entra nel tuo cuore, portalo sempre con te, lui ti guiderà verso un cammino pieno di amore e gioia. Auguri

La Prima Comunione, una tappa importante della tua vita. Tantissimi auguri

Oggi che sei così vicino/a agli angeli, nella tua preghiera ricorda anche noi che ti vogliamo tanto bene. Che il Signore ti guidi e ti protegga sempre

Intercedi per me con le tue preghiere: in questo giorno straordinario tu sei vicino a Dio

In questo santo giorno, siamo con te con tutto il cuore. Oggi è un giorno importante: Gesù ti è vicino. Auguri

Una prima comunione splendida! Vestito di bianco, il tuo cuore gioisce di candida bontà. Auguri a te di tante comunioni di pace e perdono

Grazie per avermi coinvolto in questa tua grande e importante festa. È un piacere dividere con te e i tuoi genitori la gioia di questo momento.

In questo giorno di festa, in cui ricevi la Prima Comunione, tutti noi ti auguriamo un sereno avvenire.

Il migliore regalo te lo fa il Signore: il calice con il suo sangue e il pane con il suo corpo. Tanti auguri!

Che il candore della tua anima sia il simbolo del tuo essere per la vita. Tanti auguri per la tua prima Comunione.

Frasi per la comunione di un figlio

Insieme al figlio o alla figlia che ricevono la comunione, anche i genitori partecipano attivamente alla gioia di questo momento, vedendo entrare la propria prole nel braccia della fede cristiana. Per rendere ancor più memorabile e sentito questo momento, ecco alcune frasi per la comunione di un figlio che è possibile utilizzare ed eventualmente riadattare in base alle proprie esigenze.

E’ arrivato il grande giorno tanto atteso… Quello della Comunione! Gli auguri più sinceri da mamma e papà!

Gioia e felicità siano le matite colorate con cui scrivere le pagine più belle della vita in questo giorno così importante.

Prima Comunione della mia piccola principessa. Che la vita possa donarti quello che desideri e sogni.

Oggi gioia, amore e serenità entrano nel tuo cuore. Custodiscili per sempre e vivi per realizzare i tuoi sogni.

Nell’incontro con Gesù ti auguriamo che la vita sia sempre piena di purezza e candore.

Che Dio sia sempre pane per nutrirti, amico per consigliarti, luce per amarti.

Che il Signore accolto nel tuo piccolo cuore in questo giorno ti trasformi in uno strumento di pace e di amore.

Nell’Eucaristia incontri Gesù realmente, condividi la sua vita, senti il suo amore. Che questo sia per te, un giorno che illumini per sempre la tua vita.

Oggi il Signore scenderà ad incontrare il tuo cuore. Che il ricordo della purezza e della gioia della tua Prima Comunione ti sia da guida per tutta la vita.

La Prima Comunione è un momento essenziale nel nostro percorso di cristiani: è Cristo che vuole entrare nella nostra vita e riempirla con la sua grazia.

Frasi per la comunione di un nipote

Oltre alla gioia dei genitori, non vanno dimenticati gli zii e i nonni, i quali allo stesso modo partecipano alla felicità per l’avvenuta comunione del o della nipote. Per chi è in cerca di frasi per la comunione di un nipote qui di seguito si riportano alcune delle più belle, ricche di sentimento e calore umano, che contribuiranno a rendere ancor più speciale il momento della comunione.

Tesoro mio, oggi la mano del Signore ha accarezzato il tuo dolce viso, porta sempre nel tuo cuore questo bel momento! Tanti Auguri per la tua Prima Comunione dai tuoi zii.

Il tuo cammino si illumini di una luce immensa in questo Santo giorno, ti auguro che il lungo sentiero della tua vita ti faccia incontrare solo il meglio e questa luce ti protegga e ti guidi per sempre, facendoti superare ogni cosa, un augurio raggiante per la tua Prima Comunione cara nipote.

Sei la gioia dei tuoi genitori e di noi nonni, in questo giorno speciale. Tanti auguri per la tua Prima Comunione!

Un pensiero per quando sarai grande, che ti farà apparire più vivo il ricordo della Prima comunione. Con amore i tuoi nonni (o zii)

Un augurio speciale a questo piccolo grande ometto che oggi riceverà la sua Prima Comunione, un momento speciale da portare sempre nel cuore. Un caldo abbraccio dai tuoi nonni.

Mi ricordo ancora della Prima Comunione di tua mamma…e la stessa emozione invade la mia anima a vedere che adesso sei tu a ricevere la luce e la protezione di Gesù, che saprà guidarti e aiutarti a fare le tue scelte lungo il cammino dell’esistenza.