Frasi sui nonni: assenti, che non ci sono più e nonni e nipoti

Pubblicità

Che siano al nostro fianco o che siano lontani o che siano in cielo, i nonni sono la cosa più preziosa che abbiamo anche quando diventano solo un ricordo. Sono più di un amico, meno di un genitore anche se alle volte sanno aiutarci e insegnarci tanto quanto loro! Ecco allora le più belle frasi sui nonni di sempre!

Frasi sui nonni

I nonni sono fatti per amare e per aggiustare le cose

Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze. Anton Vanligt

Ogni volta che i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola via dalla finestra. Ogden Nash

I nonni sono tipi estremamente ricchi con argento nei loro capelli e oro nei loro cuori. Mamur Mustapha

Non vi è persona alcuna che può fare per i bimbi ciò che fanno i nonni: i nonni spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. Alex Haley

Qualcosa di magico accade quando i genitori si trasformano in nonni

Non sono i nipoti a far sentire vecchio un uomo: è la consapevolezza di essere sposato con una nonna. Norman Collie

Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha creato i nonni

Frasi sui nonni assenti e che non ci sono più

Purtroppo non tutti hanno la fortuna di avere i nonni e anzi, molti non sono riusciti neanche a conoscerli. Ma in ogni caso i nonni, come tutte le persone che non ci sono più, sono sempre con noi.

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi ad indagare oltre la vita M: Rita Parsi

I nonni non muoiono mai, diventano invisibili e dormono per sempre nel profondo del nostro cuore

I nonni sono come le stelle. Non li vedi sempre, ma sai che sono lì.

I nonni sono come i supereroi. Non dovrebbero morire mai. Fausto Brizzi

Nonno cos’è l’amore? -È quel sorriso che avrai ogni volta che penserai a me quando sarai grande.

Frasi sui nonni e nipoti

Non vi è niente di più bello che il rapporto tra nonni e nipoti. Le cose che si insegnano e che si imparano non finiscono mai e quando anche i nipoti diventeranno nonni si ricorderanno e racconteranno ai loro nipoti tutto il tempo passato con i loro nonni. Ecco quindi alcune delle più belle frasi sui nonni e nipoti.

Il privilegio di essere nonni è quello di poter viziare i propri bambini, mentre i genitori devono essere per forza cattivi. I nonni possono concedersi di essere sovversivi e giocherelloni con loro. Toby Stephens

I nipoti non hanno bisogno di molti giocattoli. La cosa migliore che un nipote possa avere è un nonno che si sdrai sul pavimento e giochi con loro.

Non hai bisogno di un libro di storia se sei abbastanza fortunato da avere un nonno.

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono quelle piccole cose che i nonni forniscono in abbondanza. Offrono amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, conforto, lezioni di vita. E soprattutto, i biscotti. (Rudolph Giuliani)

Ci sono padri che non amano i loro figli ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote. Victor Hugo

Che affare sono i nipoti! Offro loro il tempo libero e mi danno un milione di dollari di piacere. Gene Perret

I nostri nipoti ci accettano per noi stessi, senza rimproveri o sforzi per cambiarci, come nessuno in tutta la nostra vita ha mai fatto, non i nostri genitori, fratelli, sposi, amici, e quasi mai i nostri figli cresciuti. Ruth Goode

I nipoti sono i punti che collegano le linee di generazione in generazione. Lois Wyse

I nipoti sono il modo di Dio di ricompensarci per l’invecchiamento. Mary H. Waldrip

Mio nipote mi ha insegnato che cosa significa il vero amore. Significa guardare i cartoni mentre la partita di basket è su un altro canale. Gene Perret

I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti

Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. Andrea Zanzotto

Frasi sui nonni canzoni

Il rapporto speciale e unico che si ha con i nonni è talmente bello e talmente importante che è stato raccontato in libri, storie per grandi e piccoli, film e ovviamente nelle canzoni. Ecco quindi le frasi sui nonni tratte dalle canzoni!

Mia nonna dice chi cerca trova ma chi non trova cerca troppo e a forza di cercare cade giù. Il buono è buono ma il meglio è meglio sfidi la sorte e guarda caso perdi tu. Chi cerca trova ma chi non trova cerca troppo e a forza di cercare cade giù. Il buono è buono ma il meglio è meglio sfidi la sorte e guarda caso perdi tu. Tiziano Ferro Mia nonna

Per quanto possa fare male in fondo sai che sei ancora qui e dare tutto e dare tanto quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Ci sarà dentro te e al di là dell’orizzonte una piccola poesia ci sarà e forse esiste già al di là dell’orizzonte una poesia anche per te anche per te solo per te. Elisa ” Una poesia anche per te

Mi tengo stretto addosso i tuoi consigli perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro, ancora e quindi per ogni volta che vorrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile. Una generazione che non so sentire ma in fondo siamo storie con mille dettagli fragili e bellissimi tra i nostri sbagli mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare mi manca la Livorno che sai raccontare. Nonno Hollywood Enrico Nigiotti

Viva le tagliatelle di nonna Pina un pieno di energia, effetto vitamina sensazionali a pranzo, a cena e credi a me son buone anche al mattino al posto del caffè. E allora forza, dai! Ma che problema c’è Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress!

I nonni giocano con i bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni guardano il cielo e in uno scambio sicuro sanno se il tempo cambierà i nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori passano il tempo coltivando fiori pregano dentro per quel mondo fuori i nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore i nonni cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire i nonni viaggiano in bicicletta e si ritrovano per un caffè fanno la spesa senza tanta fretta nel seggiolino ci sei proprio te. Tu sarai un uomo migliore se porterai quei nonni nel cuore perché lo sai, l’amore non muore mai lo sai, lo sai che quegli occhi sinceri sono i bambini di ieri i nonni giocano come bambini e si entusiasmano se i figli van bene i nonni prendono per mano il futuro I nonni aiutano davvero i nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore i nonni cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire. Tu sarai un uomo migliore se porterai quei nonni nel cuore perché lo sai, l’amore non muore mai lo sai, lo sai che quegli occhi sinceri sono i bambini di ieri e che i nostri bambini sono i nonni di ieri. Tu sarai Walter Bassani

Infine ecco qui le più belle frasi sui nonni tratte da Tumblr!