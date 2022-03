Frasi buona domenica: divertenti, amore e amici

- pubblicità -

La domenica è sicuramente il giorno preferito della settimana. E’ il giorno del riposo, del ritrovarsi in famiglia o con gli amici e per chi è cattolico è il giorno della Messa. Insomma, diciamolo, tutti attendiamo con ansia l’arrivo della domenica per rilassarci anche se sulla nostra spalla c’è sempre anche un piccolo diavoletto che ci ricorda che, purtroppo, il giorno seguente è lunedì! Ma per non pensarci e godersi appieno il giorno di riposo, ecco alcune frasi di buona domenica da dedicare ai proprio affetti.

Speciale frasi buona domenica

Domenica è il giorno in cui la potenza della fede e i misteri di Dio illuminano le vite e i cuori di ognuno di noi attraverso il miracolo dell’Eucaristia.

La domenica esalta il sacrificio di Gesù per gli uomini e celebra la sua morte come segno di redenzione per l’umanità intera. Che la luce di Dio possa illuminare questa tua giornata e guidarti nelle prossime che verranno.

Pensare alla domenica come giorno di Dio significa dedicare un giorno alla riflessione sulla propria vita, sul cambiamento interiore, su un futuro fatto di vera e profonda bellezza.

Sii felice e vivi un’altra domenica della tua vita con passione, divertimento e gioia. Ti auguro una giornata serena e luminosa!

Qualsiasi cosa tu decida di fare, assicurati che ti renda felice. Buona domenica!

“Possa questa giornata essere un assaggio di una grande settimana a venire. Buona domenica!”

“Arriva la domenica. Rannicchiati accanto al fuoco, leggi un buon libro, bevi una tazza di tè, guarda un vecchio film, rilassati e goditi la giornata.”

“La domenica deve fare sentire il suo profumo fatto di calore, tavole apparecchiate e tanto amore”

Buona Domenica a chi…. Ha sempre una parola gentile, un piccolo gesto, un sorriso sincero da regalare col cuore

A chi lavora anche se è Domenica un caffè forte e un sorriso. Buona Domenica

Ogni domenica bisognerebbe svegliarsi con qualcosa di buono: Il buonumore, Le buone sensazioni, i buoni propositi. Felice Domenica

Frasi buona domenica divertenti

Ma la domenica è anche allegria, basta poco per strappare un sorriso…E se non avete idee, ecco qui alcune frasi divertenti per augurare buona domenica!

“Ah, la domenica. Il giorno perfetto per rimandare le pulizie in casa, la biancheria da lavare e le camice da stirare.”

“L’ottimista dice “domani è domenica”, il pessimista dice ” Dopodomani è lunedì” Gustave Flaubert

“La domenica è fatta per mangiare più tardi, dormire tutto il giorno e lamentarsi che domani sarà lunedì.”

“Il sabato ha qualcosa di divino, la domenica qualcosa di divano”

“Aspettare la domenica per dormire di più, ma svegliarsi presto lo stesso… questa è la mia vita. Buona domenica!”

“Oggi è domenica, quindi sei pregato di comportarti di conseguenza. Resta in pigiama tutto il giorno, ascolta un po’ di musica e concediti un pisolino pomeridiano.”

“Non esistono persone pigre, ma solo divani troppo comodi… Buona Domenica!”

“Domenica e divano iniziano entrambe con la “D”, è un caso?”

“La domenica è quel giorno in cui si esce dal letto solo se in cambio ottieni delle lasagne!!”

“Dorme la luna, si sveglia il sole, buona domenica con tutto il mio cuore”

Frasi buona domenica amore

Amare una persona significa, tra le altre cose, essere presenti nella sua vita, anche quando la distanza separa inevitabilmente. Un semplice messaggio d’amore sentito non farà altro che piacere a chi lo riceverà e gli ricorderà che sarai sempre al suo fianco. Ecco quindi qui qualche spunto per alcune frasi di buona domenica da dedicare al proprio amore.

“Volevo solo farti sapere che sei nei miei pensieri, questa domenica mattina e sempre. Buongiorno!”

“Buongiorno alla dolcezza di un sorriso, alla sincerità di un piccolo gesto, alla spontaneità di un “ti voglio bene”.

Buongiorno al profumo del caffè che sa svegliarti e all’amore che vuole coccolarti. Felice domenica

Buona Domenica a chi occupa un posto speciale nel nostro cuore, perché l’unica vera ricchezza che possediamo sono le persone che amiamo

La felicità inizia sempre dal cuore. Buona Domenica

“Le belle giornate non sono quelle in cui c’è il sole ma quelle in cui ci sei tu. Buona domenica”

“Quando l’amore arriva, è impossibile che vada via senza motivo. Noi siamo qua, a parlare ancora del nostro amore, ad augurarci un’altra domenica d’amore . Ti amo” (Pascal Ciuffreda);

“A te che sei unica e speciale, a te che hai colorato la mia vita di mille colori, tutti diversi fra loro, io auguro una buona domenica “

“ “Mi sveglio e penso a te…buona domenica amore mio “

Buona domenica a te che anche a chilometri di distanza e anche se mi manchi immensamente, riesci a rendere i miei sogni più dolci e le mie giornate più belle. Ti amo.

Nella testa e nel mio cuore c’è solo il tuo nome. Buona domenica amore della mia vita.

Frasi buona domenica amici