Frasi di buongiorno: belle, bellissime, divertenti e di buona domenica

Cominciare la giornata col piede giusto è importante. Avete presente tutte quelle giornate cominciate con la luna inversa e andate sempre peggio? Ecco, proprio di questo stiamo parlando. Per farlo l’ideale sarebbe non avere la sveglia che strilla nelle orecchie o una tazza di caffè fumante consegnata a letto. Ma se questo non è possibile beh, ecco alcune frasi di buongiorno davvero belle!

Frasi di buongiorno belle e bellissime

Ogni giorno è un buon giorno per essere vivi, sia che il sole splenda o no. Marty Robbins

Ringrazia per una nuova giornata, non sprecarla.

Smetti di pensare a ciò che può andare male, ed inizia a pensare a ciò che può andare bene. Buona giornata.

Non riavrai di nuovo questo giorno, quindi fai in modo che conti!

Spero di non disturbare… Era solo per dire buongiorno! (Antoine de Saint-Exupéry, Lettere a una sconosciuta)

Ogni giorno è un buon giorno. E’ solo una unità di misura del tempo. Se è un buon giorno o un cattivo giorno dipende da te. E’ solo una questione di percezione. Donald L. Hicks

Anche i peggiori giorni hanno una fine, ed i migliori giorni hanno un inizio. Jennifer Coletta

Ogni singolo giorno è un buon giorno, non importa se luminoso o scuro, perchè in entrambi i casi porta una opportunità di iniziare qualcosa di positivo nella tua vita. Edmond Mbiaka

Possa la tua giornata essere piena di buoni pensieri, persone gentili e momenti felici.

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain

Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere. Padre Pio

Ogni giorno è un nuovo giorno. Non vivere nel passato. Goditi l’adesso e fallo contare!

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword)

Ogni giorno è un buon giorno. C’è qualcosa da imparare, di cui prendersi cura e da festeggiare. Amit Ray

Ottieni lezioni dai giorni peggiori e ricordi dei giorni migliori.

Oggi sarà una buona giornata

Svegliati sempre con pensieri positivi e non pensare mai in negativo. Questa è la chiave per avere una giornata migliore.

Frasi di buongiorno divertenti

Non c’è niente di meglio che cominciare la giornata con un sorriso. E se una buona colazione e un caffè caldo consegnati direttamente a letto possono aiutare, dei dolci bigliettini con delle frasi di buongiorno divertenti vincono proprio facile!

Dico sempre ‘giorno’ al posto di buongiorno, perché se fosse un buongiorno sarei ancora nel mio letto invece di parlare con la gente.

La vita è fatta anche di rinunce. A volte capita di essere costretti a lasciare qualcosa che amiamo. Come ad esempio il letto la mattina….buongiorno Mafalda

Oggi parliamo di un crimine contro l’umanità troppo spesso ignorato : la sveglia Snoopy

Se ami veramente una persona, lasciala dormire

Il paradosso del mattino: ci vuole una eternità per addormentarsi la sera e solo un secondo per addormentarsi dopo che ha suonato la sveglia.

Senza amici, la vita sarebbe sprecata. Senza amore, il cuore sarebbe sprecato. Senza una storia, un film sarebbe sprecato e senza un messaggio da parte mia, il tuo mattino sarebbe sprecato. Buongiorno!

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera (Peanuts)

Volevo dire a Lazzaro che anche io la mattina mi alzo dal letto e inizio a camminare, ma resto umile e non grido al miracolo.

Sonno, esci da questo corpo pieno di vita! Buongiorno a tutti. (Mafalda)

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane. (Garfield)

Buongiorno. Mi alzo, ma non sono assolutamente d’accordo.

Hai presente quando ti svegli e hai subito voglia di fare mille cose? Io no.

Quello che disse ‘il buongiorno si vede dal mattino’ faceva colazione con la Sambuca, altrimenti non si spiega.

Avrei bisogno di una sveglia che al mattino, invece di fare casino, mi abbracciasse e mi dicesse: ‘Shhhh, non è niente, torna a dormire’.

Frasi di buongiorno e buona domenica

Non c’è giorno migliore della domenica. Il giorno del riposo meglio noto come il giorno di tutte quelle cose da fare e che in settimana non si ha il tempo di fare! Per cercare di cominciare la lunga giornata col sorriso però, ecco alcune frasi di buongiorno e buona domenica!

Svegliarsi senza il suono della sveglia, rigirarsi nel letto per ore, fare colazione senza fretta, senza ansie, senza rotture.

La domenica mattina, tra le cose che assomigliano di più alla felicità.

La domenica pulisce tutta la ruggine della settimana. Joseph Addison

Non esistono persone pigre ma solo divani troppo comodi…buona domenica

Circondati di persone positive e lascia che le loro emozioni rendano questa giornata indimenticabile. Buona domenica

I giorni migliori sono quelli che iniziano senza sveglia

Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo è l’unico potere che abbiamo. Buona Domenica!

Pensare alla domenica come giorno di Dio significa dedicare un giorno alla riflessione sulla propria vita, sul cambiamento interiore, su un futuro fatto di vera e profonda bellezza

Alzati e sorridi, è domenica!

Buona Domenica a chi… Attraversa le tempeste della vita stringendo nel cuore il proprio raggio di sole.

La domenica è fatta per mangiare tardi, dormire tutto il giorno, e lamentarsi che domani è lunedì. (Mafalda)

La domenica è quel giorno che la mattina hai sonno, il pomeriggio hai mal di testa e la sera hai la paranoia del lunedì.

La domenica è il fermaglio d’oro che tiene insieme le pagine della settimana. (Henry Wadsworth Longfellow)

Circondatevi di persone che vi facciano sentire come di domenica in pigiama.

La Domenica fa pensare alle cose lente, alle cose calme, come il mare che dopo una mareggiata si placa e si gode la sosta. Ecco, godiamoci anche noi la sosta e con la calma iniziamo questa meravigliosa Giornata.

Nella vita abbiamo poche garanzie, ma una di queste è la domenica. Goditi questa giornata di riposo!

Domenica e divano iniziano entrambe con la “D”, è un caso?

Le domeniche sono fantastiche perché ci danno la possibilità di riempire le nostre anime con nuove speranze e nuovi sogni da portare avanti nel resto della settimana.