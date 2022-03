Frasi sulla felicità: brevi, di Benigni e belle

- pubblicità -

Che rumore fa, la felicità? E se fosse il rumore dell’amore? D’altronde non vi è niente di più forte di esso per farci felici, che sia l’amore per un amico, per l’anima gemella o per sé stessi, la felicità che ci dona è l’unica cosa per la quale vale la pena vivere. Ecco qui una lista di alcune delle più belle frasi sulla felicità.

Frasi sulla felicità brevi

La felicità è il fine di se stessa (Jorge Luis Borges)

La felicità è un’opera d’arte, trattatela con cura (Edith Wharton)

Felicità? Una piccola incombenza giornaliera da curare come faresti con un giardino (Annabel Buffet)

La felicità più grande consiste nell’accettare i nostri limiti e amarli (Romano Battaglia)

La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa (Friedrich Nietzsche)

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

L’uomo più felice è quello nel cui animo non c’è alcuna traccia di cattiveria. (Platone)

Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. (Jacques Prévert)

Ci sono due modi per essere felici: migliorare la vostra realtà, o abbassare le vostre aspettative.

Quando tu smetterai di voler riempire la tua coppa di felicità ed inizierai a riempire quella degli altri, scoprirai, con meraviglia, che la tua sarà sempre piena. (Paramahansa Yogananda)

Frasi sulla felicità Benigni



La vita è bella, così ha sempre detto Roberto Benigni che, da sempre pensa solo a far divertire milioni e milioni di italiani. Provare per credere. Ecco qui alcune delle più belle frasi sulla felicità di Benigni.

Amarsi. Perché l’amore combacia con la felicità e il segreto di tutte le cose è racchiuso lì in due parole apparentemente semplici: amare e felicità (Roberto Benigni)

Il peccato più grave è non desiderare di essere felici, non cercare di essere felici. Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste

Per essere felici deve bastare poco. Non deve essere cara la felicità! Se è cara non è di buona qualità

La felicità non sta nell’assenza dei contrasti, ma nell’armonia dei contrasti. E’ questa armonia ad essere costruttiva

Tutto è Amore. E Amore coincide con la felicità.

Cercatela la felicità. Ce l’hanno data a tutti noi, ma era un regalo così bello da averlo nascosto, e molti non si ricordano dove l’hanno messo.

Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo

Frasi belle sulla felicità

I momenti di felicità di cui godiamo ci prendono di sorpresa. Non siamo noi che li troviamo, ma loro che trovano noi (Ashley Montagu)

Ogni minuto che passi arrabbiato, perdi sessanta secondi di felicità (Ralph Waldo Emerson)

Ricorda che le persone più felici non sono quelle che hanno di più, ma quelle che danno di più (H. Jackson Brown)

La felicità, ecco quel ch’é – disse a sé medesimo – la felicità sta nel vivere per gli altri. E questo è chiaro. Nell’uomo è stato posto il bisogno della felicità; esso dunque è legittimo. Appagandolo egoisticamente, cioè cercando per sé la ricchezza, la gloria, i comodi della vita, l’amore, può accadere che le circostanze prendano una tal piega che sia impossibile soddisfare questi desideri (Lev Tolstoj)

Forse vi sono momentini minuscolini di felicità, e ssono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza Totò

L’ottimismo è un magnete della felicità. Se rimani positivo, le cose buone e le buone persone saranno attratte da te. Mary Lou Retton

La felicità è sempre uguale, ma l’infelicità può avere infinite variazioni, come ha detto anche Tolstoj. La felicità è una allegoria, l’infelicità una storia. (Haruki Murakami)

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. (Guillame Apollinaire)

Sono convinto che cerchiamo la felicità nel posti sbagliati ed abbiamo riposto le nostre speranze su persone o cose che, semplicemente, non possono soddisfarci. Per quanto mi riguarda, sullo specchio sopra il lavandino ho scritto questa frase: “Ecco il viso della persona da cui dipende la tua felicità”. (John Powell)

Perché è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l’anima addormentata e ti semina dentro un’immagine, o un odore,o un suono che poi non te lo togli più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, quando è troppo tardi. (Alessandro Baricco)

La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l’amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l’anima respira e grazie alla quale vive. (Banana Yoshimoto)

Frasi in latino sulla felicità



Niente meglio delle lingue antiche riescono ad affascinare le persone. E cosa meglio della felicità accoppiata col latino? Ecco qui quindi alcune frasi in latino sulla felicità e la loro traduzione!

Felix est non aliis qui videtur, sed sibi. È felice colui che si ritiene tale

Numquam non miser est, qui quod timeat cogitat (Non è mai felice chi pensa alle sue paure, Publilio Siro)

In virtute posita est vera felicitas (La felicità vera è nella virtù, Seneca).

Nemo malus felix (Non vi è malvagio felice, Giovenale)

Est felicibus difficilis miseriarum vera aestimatio (Per chi è felice è difficile comprendere realmente le altrui disgrazie, Quintiliano)

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris (Finché sarai felice, conterai molti amici, ma se i tempi si fanno più grigi, sarai solo, Ovidio)

Felix ille tamen corvo quoque rarior albo (Un uomo felice è più raro di un corvo bianco, Giovenale)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas (Felice colui che può conoscere la causa delle cose, Virgilio)

Non semper temeritas est felix (Non sempre la temerità porta alla felicità, Tito Livio)

Quid datur a divis felici optatius hora? Che mai possono darci gli dei di più bramato che l’ora felice? (Catullo)

Frasi sulla felicità in amore

Cosa più dell’amore è in grado di regalare momenti di estrema felicità? Probabilmente assolutamente nulla. Ecco qui alcune frasi sulla felicità in amore.

Non abbiamo bisogno di cercare la felicità: se possediamo l’amore per gli altri, ci verrà data. È il dono di Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Negli ultimi vent’anni ho capito che cosa significa felicità. Perché ho la fortuna di essere sposato con una moglie meravigliosa. Vorrei poter scrivere di più su questo tema, ma si tratta di amore, e il perfetto amore è la più bella di tutte le frustrazioni perché è più di ciò che si possa esprimere (Charles Chaplin)

La vera felicità è come il radio. È una forma di amore che diviene tanto più piena quanto più viene rivolta verso gli altri; per questo la felicità è alla portata di tutti, anche del più povero (Robert Banden-Powell)

Felice è chi è capace di amare molto. Ma amare e desiderare non sono la stessa cosa Herman Hesse

L’amore è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua. Robert Heinlein

La voce, gli sguardi d’intesa e altri meravigliosi modi per perdere l’equilibrio e cascare dentro la felicità. (Fabrizio Caramagna)

Per essere felice, occorre una cosa sola: amare, e amare con sacrificio di sé, amare tutti e tutto, stendere in tutte le direzioni la tela di ragno dell’amore: chi ci capita dentro, quello va preso. (Lev Tolstoj)

La vera felicità proviene da un senso di pace ed appagamento interiore che a sua volta si ottiene coltivando altruismo, amore, compassione, e grazie all’eliminazione di rancore, egoismo e avidità. (Dalai Lama)

Se vuoi essere felice, se vuoi essere libero, impara ad amare. Ad amare, e a lasciarti amare. (Fabio Volo)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità. (Marie-Jeanne Roland de la Platière)

Frasi sulla felicità dei bambini

Infine il sorriso e la felicità dei bambini è la cosa più bella che ci sia. Davanti a loro anche il momento più buio si rischiara. Ecco quindi, per concludere, le frasi sulla felicità dei bambini.

I bambini sono felici perché non hanno un file nella loro mente chiamata “tutte le cose che potrebbero andare male”. Marianne Williamson

Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra cosa. Osho

La gioventù sorride senza un motivo. È una delle sue grazie maggiori. Oscar Wilde

Non c’è alcun fiore, in nessun giardino del mondo, bello come un bambino seduto sulle ginocchia della madre. Nel cielo ci sono stelle splendenti, sul fondo dei mari perle meravigliose, ma la bellezza del mondo è nel sorriso dei bambini. Romano Battaglia

Un bambino esprime la sua felicità così francamente, così facilmente. Come è successo che abbiamo perso la capacità di farlo anche da adulti? Quale è la differenza?

Vi fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte, ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino: chiedi ancora. Clive Staples Lewis

Lasciate che i bambini siano felici a modo loro, non esiste modo migliore. Dottor Johnson

I bambini, con i loro sorrisi giocosi, ci mostrano il divino che c’è in ognuno di noi. Michael Jackson

Un bambino felice e sorridente vale più di tutto l’oro del mondo.

Il sorriso di un bambino è l’ispirazione per il futuro. Debasish Mridha

Il modo migliore per far star bene i bambini è renderli felici. Oscar Wilde