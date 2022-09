Pandora in collaborazione con l’Accademia il Teatro alla Scala di Milano

- pubblicità -

Pandora è il brand di gioielli più grande al mondo. L’azienda crea, produce e commercializza in tutto il mondo gioielli rifiniti a mano, dal design contemporaneo, realizzati in materiali di alta qualità, a prezzi accessibili. L’Azienda, in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, l’istituzione scaligera che prepara alla carriera professionale tutte quelle figure che operano nello spettacolo dal vivo, dagli artisti ai manager fino ai tecnici di palcoscenico, presenta il progetto video Stage Your Passion.

Una celebrazione all’amicizia, la danza e la musica che ha visto il coinvolgimento di allievi di diversi corsi dell’Accademia, a cominciare da chi ha ideato lo script e ha realizzato il video, gli studenti del Corso di foto, video e new media, affiancati dai lighting designer e dai tecnici del suono, con il contributo di truccatori e parrucchieri, fino alle protagoniste, una ballerina e una pianista. Il video racconta l’incontro fra due giovani ragazze di cui si intuisce chiaramente il profondo legame, dato non solo dalla medesima passione per l’arte e la musica, ma anche dai gesti che si scambiano. Il loro incontro infatti si traduce in una condivisione di doni, il talento che entrambe posseggono e un gioiello di Pandora donato dall’una all’altra, prezioso quanto la loro amicizia.

